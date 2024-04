PSG venceu oito dos últimos nove jogos frente ao Le Havre (Arte: Lance!)







Publicada em 27/04/2024 - 08:00 • Paris (FRA)

Neste sábado (27), às 16h (horário de Brasília), o PSG recebe o Le Havre no Parc des Princes, em Paris (FRA), em jogo válido pela 31ª rodada da Ligue 1. A equipe de Kylian Mbappé só depende de si para ser campeã, necessitando de uma vitória simples. Inclusive, pode entrar em campo já com o título assegurado, já que o Monaco, vice-líder com 11 pontos a menos, joga clássico contra o Lyon duas horas antes. Por outro lado, o Le Havre, com 28 pontos, é o 16º, e quer vencer para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. O jogo terá transmissão do Star+.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG x Le Havre

31ª rodada - Ligue 1

📆 Data e horário: sábado, 27 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

📺 Onde assistir: Star+

🟨 Arbitragem: Willy Delajod (árbitro); Erwan Finjean e Philippe Jeanne (auxiliares); Thierry Bouille (quarto árbitro); Yohann Rouinsard e Stéphane Bré (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar e Nuno Mendes; Kang-in Lee, Vitinha e Fabián Ruiz; Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos e Kylian Mbappé



❌ Desfalques: Sergio Rico, Layvin Kurzawa e Presnel Kimpembé (lesionados)



LE HAVRE (Técnico: Luka Elsner)

Arthur Desmas; Arouna Sangante, Etienne Kinkoue, Yoann Salmier e Christopher Operi; Daler Kuzyaev, Rassoul Ndiaye e Abdoulaye Touré; Emmanuel Sabbi, André Ayew e Josué Casimir



❌ Desfalques: Gautier Lloris, Andy Logbo e Oussama Targhalline (lesionados)

Mbappé é a esperança de gols do PSG contra o Le havre (Foto: FRANCK FIFE / AFP)