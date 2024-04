O Inter Miami é o atual líder da Conferência Leste. (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 09:00 • Massachusetts (EUA)

New England Revolution e Inter Miami duelam neste sábado (27), às 20h30 (de Brasília), no Gilette Stadium. O time de Lionel Messi e Luis Suárez lidera a tabela geral da MLS, com 18 pontos em 10 partidas, enquanto os donos da casa têm a segunda pior campanha geral da liga, com apenas uma vitória em oito jogos.

✅ FICHA TÉCNICA

New England Revolution x Inter Miami

Data e horário: sábado, 27/04/2024, às 20h30 (de Brasília)

Local: Gilette Stadium, em Massachusetts (EUA)

Onde assistir: MLS League Pass na AppleTV (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NE REVOLUTION (Técnico: Caleb Porter)

Ravas; Lima, Farrell, Kessler e Spaulding; Buck e Polster; Nacho Gil, Carles Gil e Bajraktarevic; Vrioni

INTER MIAMI (Técnico: Tata Martino)

Callender; Weigandt, Avilés, Freire e Negri; Gressel, Busquets e Ruiz; Messi, Suárez e Gómez



(Photo by Kyle Rivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

