Simeone admite má fase, mas acredita em classificação do Atlético de Madrid na Champions

Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 16:40 • Madrid (ESP)

O Atlético de Madrid tem pela frente o jogo mais decisivo da temporada 2023/24 até o momento. Nesta quarta-feira (13), os espanhóis vão tentar reverter o placar da ida, contra a Inter de Milão, e alcançar a classificação às quartas de final da Champions League.

Desde a partida de ida das oitavas de final, foram cinco disputas, somando três derrotas, um empate e apenas uma vitória. O retrospecto dos Colchoneros não está agradando aos torcedores, ainda mais com os últimos 10 jogos, que somam cinco revés.

Em entrevista coletiva às vésperas do duelo, Diego Simeone, técnico do Atlético, comentou sobre o desempenho negativo da equipe e as críticas que vem sofrendo.

- Tenho ideias muito claras, entendendo tudo o que não acontece. Até o jogo com o Athletic de Bilbao, em casa, fizemos uma ótima temporada, estando nas semifinais da Copa do Rei, tendo passado na Liga dos Campeões e perdendo por 1 a 0 para o melhor da Europa nesta época; e dada a oportunidade agora de nos vingarmos. Nos últimos 20 dias, quatro ou cinco jogos, o time não manteve o nível que vinha tendo, o futebol não perdoa, quando você erra você perde. Esperamos crescer com os ensinamentos - disse.

Atlético de Madrid e Inter de Milão vão se enfrentar nesta quarta-feira (13), a partir das 17h, no Estádio Civitas Metropolitano, em Madrid. Com o placar favorável aos italianos em 1 a 0, os espanhóis precisam vencer por dois gols de diferença para avançar para a próxima fase da Liga dos Campeões. Simeone comentou sobre a decisão e depositou confiança nos jogadores para alcançarem a vitória.

- Não tenho muito o que conversar, não preciso falar muito. Confio 100% nos jogadores e na minha equipe, sei que vão fazer um bom jogo. A concentração é fundamental. É um jogo que exige muita concentração. Quem conseguir, vai ganhar o jogo - finalizou.

