Atlético de Madrid e Athletic Bilbao tem longa relação histórica de cordialidade e problemas (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 08:00 • Madri (ESP)

Neste sábado (17), às 16h (horário de Brasília), o Atlético de Madrid recebe o Athletic Bilbao no Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP), em jogo válido pela 33ª rodada de La Liga. Os Colchoneros de Diego Simeone lidaram com um duro revés na Champions, e querem vencer para dar um passo mais perto da vaga na próxima edição da principal competição europeia, estando em quarto, com 61 pontos. Os bascos, embalados pelo histórico título da Copa do Rei, vêm logo atrás, com 58, e querem vencer para embolar a briga pelas vagas continentais. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao

33ª rodada - La Liga



📆 Data e horário: sábado, 27 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN e Star+

🟨 Arbitragem: Juan Martínez Munuera (árbitro); Barbero Sevilla e Miguel Martínez Munuera (auxiliares); Irurtzun Artola (quarto árbitro); Prieto Iglesias e Sánchez Rojo (VAR)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🎰 No Lance! Betting, você pode apostar neste ótimo embate do futebol espanhol. O Atlético de Madrid chega com mais chances de vitória, já que costuma se impor em casa. Entretanto, em três confrontos entre as equipes nesta temporada, o Bilbao venceu todos, sem sofrer nenhum gol, e pode completar o Mount Rushmore sobre o rival. Confira as odds abaixo e aposte com responsabilidade!



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Jan Oblak; Axel Witsel, Josema Giménez e César Azpilicueta; Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Koke, Marcos Llorente e Samuel Lino; Antoine Griezmann, Ángel Correa



❌ Desfalques: Marcos Paulo, Gabriel Paulista, Thomas Lemar e Memphis Depay (lesionados); Stefan Savic (suspenso)



ATHLETIC BILBAO (Técnico: Ernesto Valverde)

Unai Simon; Yeray, Dani Vivian, Aitor Parede e Iñigo Lekue; Iñigo Ruiz de Galarreta e Beñat; Iñaki Williams, Oihan Sancet e Nico Williams; Gorka Guruzeta



❌ Desfalques: Yuri Berchiche (lesionado) e Óscar de Marcos (suspenso)

Griezmann é a principal arma do Atleti para o embate com o Athletic Bilbao (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)