Vini Jr quebra o silêncio após retorno ao Real Madrid
Atacante vive indefinição com relação ao seu futuro no clube espanhol
Em meio a indefinição sobre seu futuro, Vini Jr quebrou o silêncio e se pronunciou após sua volta aos treinos no Real Madrid. Em entrevista ao canal oficial do clube espanhol, o atacante brasileiro comentou sobre a rotina de trabalho sob comando de José Mourinho.
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- Estou muito bem. Conhecendo o novo treinador e novos jogadores e treinando muito forte. Ele quer que eu seja como sempre fui: feliz, alegre e fazendo meu futebol.
Na sequência, Vini Jr elogiou os trabalhos que vêm sendo feitos pela comissão de José Mourinho projetando a temporada com o Real Madrid. O atleta deu detalhes do cansaço do elenco nos primeiros dias de trabalho desde a sua volta ao clube espanhol.
- Creio que preparar fisicamente para que tenhamos menos lesões na temporada e possamos contar com todos. Já foram dois dias. Fizemos um pouco de academia, que é um trabalho curto para botar carga nas pernas, foi um bom treinamento e saímos todos cansados. Mas temos que estar preparados.
Apesar do início da preparação com o Real Madrid, Vini Jr não tem sua permanência no clube espanhol assegurada para a temporada 2026/2027. O atleta só deve ficar caso acerte uma renovação de contrato com os merengues, o que ainda não aconteceu.
Arsenal monitora situação de Vini Jr com o Real Madrid
Em meio a essa indefinição, o Arsenal se projeta como o principal destino para Vini Jr caso o brasileiro não permaneça no Real Madrid. O atacante tem contrato com o clube espanhol até junho de 2027, e os merengues não descartam uma venda nessa janela de transferências para evitar o risco de perder o atleta sem custos no próximo ano.
No entanto, o Arsenal ainda não conversou com o jogador e também não fez propostas ao Real Madrid, enquanto aguarda uma definição em relação a possível renovação contratual entre as partes.
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