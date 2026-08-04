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Aston Villa mira lateral do Atlético de Madrid para substituir Digne

Clube inglês busca substituto para Lucas Digne no mercado

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 17:55
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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O Aston Villa deu início à busca por um novo lateral-esquerdo para a temporada 2026/27 e definiu um dos principais alvos da posição. Segundo o The Athletic, o clube inglês iniciou conversas para avaliar a contratação de Matteo Ruggeri, do Atlético de Madrid, que surge como uma das opções para substituir Lucas Digne, próximo de acertar sua saída para o PSG.

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A transferência de Digne para o PSG está encaminhada após o clube francês decidir pagar a cláusula de rescisão de 8 milhões de libras prevista em seu contrato. O lateral de 33 anos já realizou exames médicos e deve concluir os últimos detalhes do acordo quando retornar das férias.

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Ruggeri se encaixa no perfil desejado pelo Aston Villa

Com a saída do experiente defensor, o Aston Villa intensificou a procura por um reforço para a lateral esquerda. De acordo com o The Athletic, a intenção é contratar um jogador com perfil mais físico para disputar posição com Ian Maatsen, visto internamente como uma peça importante para o futuro da equipe.

Nesse cenário, Ruggeri ganhou força entre os nomes analisados. Aos 24 anos e com 1,88 metro de altura, o italiano atende às características buscadas pelo clube inglês. As conversas entre as partes já foram iniciadas, enquanto a diretoria avalia uma lista reduzida de candidatos para a posição.

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Contratado pelo Atlético de Madrid na última janela de verão europeia, após deixar a Atalanta, Ruggeri disputou 47 partidas na temporada passada e contribuiu com sete assistências, números que chamaram a atenção do Aston Villa.

Apesar da busca por um novo lateral-esquerdo, o Villa não pretende negociar Ian Maatsen. O holandês teve menos espaço desde que chegou ao clube em 2024, mas continua nos planos da comissão técnica e é tratado como o sucessor de longo prazo para a vaga deixada por Digne.

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Antes de avançar por Ruggeri, o Aston Villa também trabalhou na tentativa de contratar Pervis Estupiñán, atualmente no Milan. Segundo o The Athletic, as conversas evoluíram e um acordo com o jogador não seria um problema, mas as negociações esbarraram na diferença entre os clubes em relação ao valor da transferência.

Rugerri com companheiros do Atlético de Madrid
Ruggeri ao lado de Thiago Almada e Julián Álvarez (Foto: Reprodução / Instagram)

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