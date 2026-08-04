Aston Villa mira lateral do Atlético de Madrid para substituir Digne
Clube inglês busca substituto para Lucas Digne no mercado
O Aston Villa deu início à busca por um novo lateral-esquerdo para a temporada 2026/27 e definiu um dos principais alvos da posição. Segundo o The Athletic, o clube inglês iniciou conversas para avaliar a contratação de Matteo Ruggeri, do Atlético de Madrid, que surge como uma das opções para substituir Lucas Digne, próximo de acertar sua saída para o PSG.
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A transferência de Digne para o PSG está encaminhada após o clube francês decidir pagar a cláusula de rescisão de 8 milhões de libras prevista em seu contrato. O lateral de 33 anos já realizou exames médicos e deve concluir os últimos detalhes do acordo quando retornar das férias.
Ruggeri se encaixa no perfil desejado pelo Aston Villa
Com a saída do experiente defensor, o Aston Villa intensificou a procura por um reforço para a lateral esquerda. De acordo com o The Athletic, a intenção é contratar um jogador com perfil mais físico para disputar posição com Ian Maatsen, visto internamente como uma peça importante para o futuro da equipe.
Nesse cenário, Ruggeri ganhou força entre os nomes analisados. Aos 24 anos e com 1,88 metro de altura, o italiano atende às características buscadas pelo clube inglês. As conversas entre as partes já foram iniciadas, enquanto a diretoria avalia uma lista reduzida de candidatos para a posição.
Contratado pelo Atlético de Madrid na última janela de verão europeia, após deixar a Atalanta, Ruggeri disputou 47 partidas na temporada passada e contribuiu com sete assistências, números que chamaram a atenção do Aston Villa.
Apesar da busca por um novo lateral-esquerdo, o Villa não pretende negociar Ian Maatsen. O holandês teve menos espaço desde que chegou ao clube em 2024, mas continua nos planos da comissão técnica e é tratado como o sucessor de longo prazo para a vaga deixada por Digne.
Antes de avançar por Ruggeri, o Aston Villa também trabalhou na tentativa de contratar Pervis Estupiñán, atualmente no Milan. Segundo o The Athletic, as conversas evoluíram e um acordo com o jogador não seria um problema, mas as negociações esbarraram na diferença entre os clubes em relação ao valor da transferência.
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