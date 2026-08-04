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Time de Rayan vence por 10 a 1, e ex-Vasco passa em branco

Cherries enfrentaram o Genoa, da Itália

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 17:51
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)
Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)

O Bournemouth não tomou conhecimento do Genoa e goleou o clube italiano por 10 a 1 nesta terça-feira (4), em amistoso de pré-temporada disputado no centro de treinamento da equipe inglesa. O ex-Vasco Rayan começou entre os titulares, mas passou em branco na vitória elástica, que marcou o terceiro triunfo consecutivo dos Cherries na preparação para a temporada.

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A atividade teve um formato diferente, com quatro tempos de 30 minutos, permitindo ao técnico Marco Rose testar formações, observar reforços e dar minutos a atletas do elenco. Rayan permaneceu em campo durante a primeira metade do amistoso e foi substituído antes do início dos dois tempos finais.

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Justin Kluivert, Alex Scott e Enes Ünal marcaram duas vezes cada. Adrien Truffert, David Brooks, Daniel Jebbison e Malcom Dacosta González completaram a goleada, enquanto Mikael Ellertsson fez o único gol do Genoa.

Goleada do Bournemouth foi construída ao longo dos quatro tempos

O Bournemouth abriu o placar ainda no primeiro período com Alex Scott. O Genoa chegou a empatar no segundo tempo da atividade, mas a equipe inglesa retomou o controle da partida antes do intervalo ampliado e foi para a segunda metade vencendo por 4 a 1.

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Com diversas alterações promovidas por Marco Rose, os Cherries mantiveram o ritmo ofensivo e seguiram criando oportunidades. O placar aumentou de forma consistente até chegar aos 10 a 1, resultado que representou mais uma atuação de destaque do setor ofensivo durante a pré-temporada.

Ao todo, sete jogadores diferentes balançaram as redes. Kluivert converteu dois pênaltis e completou um hat-trick, enquanto Scott e Ünal também terminaram a atividade com dois gols cada.

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David Brooks em ação pelo Bournemouth
David Brooks em ação pelo Bournemouth (Foto: Reprodução)

A goleada deu sequência ao bom desempenho do Bournemouth nos amistosos de preparação. Antes de enfrentar o Genoa, o time inglês já havia vencido St. Pauli e Augsburg, chegando a 19 gols marcados em três partidas sob o comando de Marco Rose.

O amistoso também serviu para o treinador observar atletas que disputaram a Copa do Mundo e novos reforços integrados ao elenco nas últimas semanas. Rayan esteve entre os titulares da atividade, mas não participou diretamente dos gols da equipe antes de deixar o campo.

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O Bournemouth ainda fará mais dois amistosos antes do início da Premier League. A equipe enfrentará o Betis no próximo compromisso de pré-temporada e, depois, encerrará a preparação diante do Mainz antes da estreia no Campeonato Inglês, marcada para o dia 21, contra o Manchester City, fora de casa.

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