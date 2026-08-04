Ex-São Paulo, Newerton traça metas após título com Shakhtar Donetsk
Jogador quer defender o título e seguir evoluindo na equipe ucraniana
Campeão da Liga Ucraniana na última temporada, o ex-São Paulo Newerton inicia 26/27 com uma nova meta no Shakhtar Donetsk: ajudar a equipe a defender o título nacional. Após ganhar espaço no elenco durante a campanha vitoriosa, o atacante brasileiro espera repetir o desempenho e seguir entre os protagonistas do clube.
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O jogador participou de 23 partidas na temporada passada e teve participação direta na conquista do campeonato. Além dos cinco gols marcados, contribuiu em diferentes momentos do jogo, com média de 0,9 passes decisivos, 4 recuperações de bola e 2,3 dribles certos por partida.
Depois do primeiro título pelo Shakhtar, Newerton afirmou que chega motivado para mais uma temporada e destacou o desejo de continuar evoluindo individualmente enquanto busca novas conquistas com o clube.
– Tenho objetivos muito claros para esta temporada. Quero continuar evoluindo, ajudar meus companheiros da melhor forma possível e lutar para conquistar novamente a Liga Ucraniana. Sabemos da responsabilidade de vestir a camisa do Shakhtar e vamos trabalhar muito para defender o título e continuar conquistando grandes resultados para o clube e para a nossa torcida – disse o atacante.
Newerton é destaque no setor ofensivo
Ao longo da campanha do título, Newerton ganhou espaço como uma das opções ofensivas do Shakhtar. O brasileiro se destacou pela velocidade, pelos dribles e pela capacidade de atacar os espaços, características que o ajudaram a se firmar na equipe.
Além da participação ofensiva, o atacante também contribuiu sem a bola, participando da recuperação da posse e das ações defensivas durante a temporada.
Agora, o ex-São Paulo inicia um novo ciclo no clube ucraniano em busca de manter o Shakhtar no topo do campeonato nacional e ampliar a sequência de conquistas com a equipe.
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