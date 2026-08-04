Cria do Atlético inicia temporada em alta no futebol europeu Alisson é um dos destaques do Shakhtar, da Ucrânia

Cria das categorias de base do Atlético, o atacante Alisson começou a temporada 2026/27 em alta no futebol europeu. Aos 20 anos, o jogador vive grande fase no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e já acumula números expressivos nos primeiros compromissos da equipe.

Cria das categorias de base do Atlético, o atacante Alisson começou a temporada 2026/27 em alta no futebol europeu. Aos 20 anos, o jogador vive grande fase no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e já acumula números expressivos nos primeiros compromissos da equipe.

Na estreia do Campeonato Ucraniano, o brasileiro foi um dos destaques da goleada por 4 a 1 sobre o Kudrivka. Alisson marcou um dos gols e ainda distribuiu duas assistências, participando diretamente de três dos quatro tentos da equipe.

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O bom momento já vinha sendo construído durante a pré-temporada. Nos amistosos, o atacante balançou as redes duas vezes e deu uma assistência, mostrando que chegaria em alta para o início da competição oficial.

Além da boa fase individual, Alisson também divide os holofotes com outro velho conhecido da torcida atleticana. O meia Pedrinho, que defendeu o Atlético entre 2022 e 2024, é companheiro do atacante no Shakhtar. A dupla demonstra sintonia dentro e fora de campo e costuma comemorar os gols reproduzindo a tradicional "peitada" eternizada por Ronaldinho Gaúcho nos tempos de Galo.

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Após a vitória na estreia do Campeonato Ucraniano, Alisson destacou a parceria com o ex-atleticano.

— Eu e o Pedrinho somos bem amigos e nos entendemos muito dentro de campo também. Pude fazer um gol com cruzamento dele, agora estou devendo um passe pra ele. Posso dizer que a dupla tem funcionado. Na comemoração fizemos aquela tradicional peitada, que mostra que o entrosamento está em dia mesmo — afirmou.

O atacante também comemorou o excelente início de temporada e ressaltou a evolução da equipe durante a preparação.

— A temporada está começando de uma forma muito legal, do mesmo jeito que a última terminou. Usamos bem o tempo de pré-temporada para ganhar mais ritmo de jogo e entrosamento. Por isso, estamos confiantes e nos sentindo bem em campo — disse.

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Números de Alisson na temporada 2026/27

Shakhtar 2 x 2 Slaven (amistoso – 21/07): 1 gol. Shakhtar 2 x 0 Gorica (amistoso – 23/07): 1 gol e 1 assistência. Shakhtar 0 x 0 Al-Ula (amistoso – 25/07): reserva Shakhtar 4 x 1 Kudrivka (Campeonato Ucraniano – 03/08): 1 gol e 2 assistências.

Total:

4 jogos 3 gols 3 assistências

Alisson santana pelo Shakhtar (reprodução Shakhtar)

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