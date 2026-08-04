Yan Couto deixa Dortmund e se acerta com clube italiano
Lateral-direito chega por empréstimo com opção de compra
Ex-Seleção Brasileira, o lateral-direito Yan Couto deixou o Borussia Dortmund por empréstimo e se acertou com o Como, da Itália. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube comandado por Cesc Fàbregas pagou dois milhões de euros (R$ 11,7 milhões) e tem a opção de compra em definitivo do jogador por 20 milhões de euros (R$ 117,6 milhões).
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A expectativa é de que Yan Couto chegue na Itália para passar por exames médicos e assinar seu contrato na quarta-feira (5). O atleta busca mais oportunidades fora do Borussia Dortmund, onde foi reserva por boa parte da temporada passada para o norueguês Julian Ryerson.
No Como, Yan Couto terá a oportunidade de disputar uma Champions League e viver um ambiente de uma equipe em constante crescimento esportivo. O lateral-direito chega para repor a saída de Mërgim Vojvoda e disputar posição com Ivan Smolcic em busca de mais minutos e sonhando com uma chance com Carlo Ancelotti no novo ciclo da Seleção Brasileira.
No clube italiano, Yan Couto poderá fazer uma dobradinha de laterais com o compatriota Kaiki Bruno, que foi contratado junto ao Cruzeiro. Aos 24 anos, o brasileiro também disputará a Série A pela primeira vez em sua carreira após experiências na Bundesliga, Premier League e La Liga.
Yan Couto busca retorno à Seleção Brasileira
Embora a lateral-direita seja uma posição carente na Seleção Brasileira, Yan Couto não foi lembrado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O jogador não é convocado para defender a Amarelinha desde a Copa América de 2024 ainda sob comando de Dorival Júnior.
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