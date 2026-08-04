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Rick brilha em goleada do Talleres e elogia Jorge Sampaoli

Brasileiro é protagonista na 3ª rodada do Torneio Clausura da Argentina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 18:07
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Rick comemora gol marcado pelo Talleres sobre o Platense, pelo Torneio Clausura
Rick comemora gol marcado pelo Talleres sobre o Platense, pelo Torneio Clausura (Foto: Divulgação/CA Talleres)

Com show do brasileiro Rick Jhonatan, o Talleres goleou o Platense por 4 a 0, pela 3ª rodada do Torneio Clausura, na segunda-feira (3). Com dois gols marcados e uma assistência, o jogador foi eleito o melhor jogador da partida.

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Com grande atuação de Rick, o Talleres conquistou sua primeira vitória no Clausura após as derrotas para o Newell's Old Boys e Vélez Sarsfield. O atacante comentou sobre o seu desempenho e a importância de voltar a balançar as redes.

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- Foi uma noite muito especial, daquelas que todo atacante sonha em viver. Fico feliz em poder contribuir com os dois gols e com uma assistência, mas o mais importante é o desempenho coletivo de todo o grupo. A gente estava buscando essa primeira vitória no Clausura, e ela veio em grande estilo. Todo o time está de parabéns pela entrega e pelo desempenho do início ao fim.

A vitória sobre o Platense também ficou marcada por ser o primeiro triunfo de Jorge Sampaoli, velho conhecido do futebol brasileiro. O treinador está no início do trabalho no Talleres, e Rick falou sobre estes primeiros momentos com Sampaoli.

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- Ele é um cara fantástico, um treinador que vive o futebol de forma muito intensa e nos cobra ao máximo a todo momento. Tenho aprendido bastante com ele no dia a dia e nos treinamentos, e era questão de tempo para chegar a essa primeira vitória. Sei que temos muito trabalho pela frente ainda e queremos evoluir ainda mais nessa temporada.

O próximo compromisso de Rick Jhonatan e do Talleres será na próxima terça-feira (11), em casa, diante do Lanús, pela 4ª rodada do Clausura.

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Rick comemora gol pelo Talleres sobre o Platense
Rick comemora gol pelo Talleres sobre o Platense (Foto: Divulgação/CA Talleres)
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