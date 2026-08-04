Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcedores e ídolos do Milan comparecem ao velório de Baresi

Ídolos do Milan e da seleção italiana participaram da despedida do ex-zagueiro em Milão

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 17:36
Favorite o Lance! no Google
Ídolo do Milan, Franco Baresi foi velado nesta terça-feira (4)
Ídolo do Milan, Franco Baresi foi velado nesta terça-feira (4) (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

A Itália se despediu de Franco Baresi nesta terça-feira (4). O funeral do ex-zagueiro, que faleceu na última sexta-feira (31), foi realizado na Basílica de Santo Ambrósio, em Milão, e reuniu grandes nomes da história do futebol italiano, além de centenas de torcedores que acompanharam a cerimônia do lado de fora da igreja.

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

Entre os presentes estavam antigos companheiros de Baresi na seleção italiana e no Milan, como Paolo Maldini, Roberto Baggio, Clarence Seedorf, Dejan Savicevic e o ex-goleiro brasileiro Dida. A diretoria do clube rossonero também participou da homenagem, representada pelo presidente Paolo Scaroni. Como a equipe está em pré-temporada na Austrália, apenas Christian Pulisic e Santiago Giménez compareceram entre os atletas do elenco principal.

continua após a publicidade
Com a presença de Dida, Franco Baresi foi velado nesta terça-feira (4)
Com a presença de Dida, Franco Baresi foi velado nesta terça-feira (4) (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Ídolo eterno do Milan

Franco Baresi iniciou sua trajetória no Milan ainda nas categorias de base, em 1974, e estreou pela equipe principal em 1978. Aos 22 anos, assumiu a braçadeira de capitão e construiu uma carreira inteiramente ligada ao clube italiano, pelo qual disputou 719 partidas.

Durante quase duas décadas com a camisa rossonera, conquistou seis Campeonatos Italianos, três Copas dos Campeões da Europa, duas Copas Intercontinentais, três Supercopas da Europa e quatro Supercopas da Itália. Após a aposentadoria, em 1997, o Milan aposentou a camisa 6, eternizando o legado do defensor.

continua após a publicidade
Franco Baresi foi multicampeão pelo Milan
Franco Baresi foi multicampeão pelo Milan (Foto: X/@acmilan)

Trajetória na seleção italiana

Pela Itália, Baresi disputou 81 partidas e integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 1982, embora não tenha entrado em campo durante o torneio. Também participou das edições de 1990 e 1994.

No Mundial disputado nos Estados Unidos, o ex-zagueiro retornou de uma lesão no joelho para atuar como titular na final contra o Brasil. A decisão terminou empatada sem gols e foi definida nos pênaltis, com a conquista do tetracampeonato pela Seleção Brasileira.

continua após a publicidade
Franco Baresi na final da Copa do Mundo de 1994 entre Brasil e Itália
Franco Baresi na final da Copa do Mundo de 1994 entre Brasil e Itália (Foto: Pisco Del Gaiso/Folhapress. Negativo SP 10809-1994)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ruggeri em apresentação no Atlético de Madrid

Futebol Internacional

Aston Villa mira lateral do Atlético de Madrid para substituir Digne

Há 3 minutos
Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)

Futebol Internacional

Time de Rayan vence por 10 a 1, e ex-Vasco passa em branco

Há 6 minutos
Gabi Nunes assinou com o Orlando Pride até o fim de 2026. (Orlando Pride/Divulgação)

Futebol Feminino

Gabi Nunes é anunciada pelo Orlando Pride e jogará com Marta, Luana, Angelina e Rafaelle

Há 35 minutos
Alisson e Pedrinho (reprodução Shakhtar)

Atlético Mineiro

Cria do Atlético inicia temporada em alta no futebol europeu

Há 1 hora
Newerton em ação pelo Shakthar Donestk

Futebol Internacional

Ex-São Paulo, Newerton traça metas após título com Shakhtar Donetsk

Há 1 hora
Proposta da Fifa para criação de empresa para comercializar direitos da Copa do Mundo com investidores privados

Futebol Internacional

Conheça a proposta que levou a Uefa a tentar tornar a Fifa ingovernável

Há 1 hora
Mais LANCE!
Yan Couto em apresentação à Seleção Brasileira nos Estados Unidos

Yan Couto deixa Dortmund e se acerta com clube italiano

Henderson apresentado pelo Chelsea

Chelsea chega a 10 reforços e lidera gastos no futebol europeu

Vini Jr faz trabalho na academia durante pré-temporada com o Real Madrid

Vini Jr quebra o silêncio após retorno ao Real Madrid

Palacios - Vasco

Ex-Vasco, Palacios é alvo de investigação após operação contra tráfico de drogas

Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

Cidades-sede dos EUA cobram Fifa por promessa milionária feita para a Copa do Mundo de 2026

Xabi Alonso orienta jogadores durante treino do Chelsea na pré-temporada

Premier League tem recorde de novos técnicos em início de temporada

Kerolin é a nova jogadora do Barcelona. (Barcelona/Divulgação)

Kerolin é anunciada pelo Barcelona e se torna maior transferência do clube no feminino

Luis de la Fuente segura taça da Copa do Mundo ao lado dos jogadores da Espanha

Espanha define volta após título mundial e fecha 2026 contra a Inglaterra

Nyland de camisa vermelha assina contrato

Orjan Nyland, algoz do Brasil, é anunciado pelo RB Leipzig até 2028

Flávio Medeiros em ação pelo Al-Taawon contra o Al-Hilal, pela Saudi Pro League

Flavio Medeiros atrai atenção de clube da Arábia Saudita

Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

AO VIVO: Acompanhe a terça-feira (4) do mercado da bola internacional

Ter Stegen segurando a camisa verde número 1 do Ajax

Ter Stegen é emprestado pelo Barcelona ao Ajax até o fim da temporada 2026/27

Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid

Vini Jr e Real Madrid têm impasse financeiro por renovação