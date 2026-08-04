Torcedores e ídolos do Milan comparecem ao velório de Baresi Ídolos do Milan e da seleção italiana participaram da despedida do ex-zagueiro em Milão

A Itália se despediu de Franco Baresi nesta terça-feira (4). O funeral do ex-zagueiro, que faleceu na última sexta-feira (31), foi realizado na Basílica de Santo Ambrósio, em Milão, e reuniu grandes nomes da história do futebol italiano, além de centenas de torcedores que acompanharam a cerimônia do lado de fora da igreja.

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Entre os presentes estavam antigos companheiros de Baresi na seleção italiana e no Milan, como Paolo Maldini, Roberto Baggio, Clarence Seedorf, Dejan Savicevic e o ex-goleiro brasileiro Dida. A diretoria do clube rossonero também participou da homenagem, representada pelo presidente Paolo Scaroni. Como a equipe está em pré-temporada na Austrália, apenas Christian Pulisic e Santiago Giménez compareceram entre os atletas do elenco principal.

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Com a presença de Dida, Franco Baresi foi velado nesta terça-feira (4) (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Ídolo eterno do Milan

Franco Baresi iniciou sua trajetória no Milan ainda nas categorias de base, em 1974, e estreou pela equipe principal em 1978. Aos 22 anos, assumiu a braçadeira de capitão e construiu uma carreira inteiramente ligada ao clube italiano, pelo qual disputou 719 partidas.

Durante quase duas décadas com a camisa rossonera, conquistou seis Campeonatos Italianos, três Copas dos Campeões da Europa, duas Copas Intercontinentais, três Supercopas da Europa e quatro Supercopas da Itália. Após a aposentadoria, em 1997, o Milan aposentou a camisa 6, eternizando o legado do defensor.

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Franco Baresi foi multicampeão pelo Milan (Foto: X/@acmilan)

Trajetória na seleção italiana

Pela Itália, Baresi disputou 81 partidas e integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 1982, embora não tenha entrado em campo durante o torneio. Também participou das edições de 1990 e 1994.

No Mundial disputado nos Estados Unidos, o ex-zagueiro retornou de uma lesão no joelho para atuar como titular na final contra o Brasil. A decisão terminou empatada sem gols e foi definida nos pênaltis, com a conquista do tetracampeonato pela Seleção Brasileira.

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Franco Baresi na final da Copa do Mundo de 1994 entre Brasil e Itália (Foto: Pisco Del Gaiso/Folhapress. Negativo SP 10809-1994)

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