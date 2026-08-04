Chelsea chega a 10 reforços e lidera gastos no futebol europeu Clube anunciou a chegada do volante Henderson está semana

O Chelsea segue acelerando a reformulação do elenco para a temporada 2026/27. Com a oficialização da contratação de Jordan Henderson, o clube inglês chegou à marca de 10 reforços nesta janela de transferências. Mesmo com a chegada do volante sem custos, os Blues já investiram cerca de 388,9 milhões de euros (mais de R$ 2,2 bilhões) em contratações, consolidando-se como a equipe que mais gastou no mercado europeu até o momento, segundo dados do Transfermarkt.

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Mesmo com quase um mês restante para o fechamento da janela da Premier League, a diretoria segue ativa e pode aumentar ainda mais os investimentos antes do início da temporada.

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O maior aporte foi destinado ao meia-atacante Morgan Rogers, contratado junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros. Além de ser a negociação mais cara da atual janela europeia, a transferência entrou para o grupo das quatro maiores da história do futebol.

A estratégia do Chelsea foi distribuir os investimentos entre jogadores consolidados e jovens de grande projeção. Além de Rogers, chegaram Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda, Valentín Barco, Emmanuel Emegha, Denner, Danny Welbeck, Dastan Satpaev e Jordan Henderson.

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João Pedro amplia vínculo com o Chelsea

Além de buscar reforços no mercado, o Chelsea também trabalhou para manter peças importantes do elenco. Um dos movimentos da diretoria foi a renovação contratual do atacante João Pedro, que iria até 2032 e foi estendido até 2033, reforçando o planejamento de longo prazo do clube enquanto promove mudanças significativas no grupo para a temporada 2026/27.

Vendas amenizam receitas

O Chelsea também movimentou o mercado com algumas saídas. O clube negociou Andrey Santos, Marc Cucurella e Tyrique George, além de emprestar o atacante Garnacho ao Aston Villa.

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As transferências renderam aproximadamente 132,2 milhões de euros (cerca de R$ 774,3 milhões). Ainda assim, o clube mantém um saldo negativo de 256,6 milhões de euros entre gastos e receitas na atual janela.

A diferença evidencia que a prioridade da diretoria foi reforçar o elenco, mesmo após arrecadar uma quantia significativa com vendas.

Danny Welbeck foi anunciado pelo Chelsea (Foto: Reprodução/Chelsea FC)

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