Vini Jr. recebe nova proposta do Real Madrid em meio a interesse do Arsenal Real eleva oferta a um patamar que reflete a importância do jogador no projeto do clube

O Real Madrid aumentou a proposta de renovação contratual de Vini Jr, atacante brasileiro que está no radar do Arsenal. As negociações foram realizadas na quarta-feira (5) em Madri, com o atacante brasileiro sendo representado por seu estafe e o clube sendo representado pelo diretor-geral José Angel Sánchez e pelo chefe de scouting Juni Calafat. A informação é do jornal inglês The Athletic.

As negociações vinham sendo marcadas por divergências financeiras entre as partes. Desde o início do ano, o jogador buscava um contrato na casa dos 30 milhões de euros, contemplando salário, bônus por desempenho e um bônus de renovação, sendo este último o principal impasse.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O atual contrato de Vini com o Real Madrid se encerra ao final da próxima temporada. Caso o jogador não renove, o Arsenal estuda uma movimentação para contratá-lo. O clube inglês enxerga o brasileiro como figura central do projeto de futebol do clube para os próximos anos.

VIni Jr fez mais uma temporada de destaque pelo Real Madrid (Foto: Oscar DEL POZO/AFP)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Vini Jr já treina com Mourinho no Real Madrid

Vini retornou aos treinos do Real Madrid no início desta semana após disputar a Copa do Mundo pelo Brasil. Sob o comando de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, ele marcou quatro gols em cinco partidas no torneio.

Ao longo de sua passagem pelo clube, o atacante acumula 375 partidas, 128 gols e 100 assistências, além de três títulos espanhóis e duas conquistas da Liga dos Campeões. Em 2024, ficou em segundo lugar no ranking da Bola de Ouro, atrás do meio-campista Rodri.

continua após a publicidade

Na terça-feira (4), a Real Madrid TV divulgou uma entrevista com Vinicius Jr. após sua primeira sessão de treinos de volta à equipe.

— Muito bem, conhecendo o novo treinador, os novos jogadores e trabalhando muito forte nos treinos. Ele quer que eu seja exatamente como sempre fui: feliz, positivo e jogando meu próprio estilo de futebol — disse sobre Mourinho.