Real Madrid alcança bilhão em vendas e aposta em reformulação de elenco
Equipe passa por uma reformulação no elenco e aposta em vendas de ativos na janela de transferência
O Real Madrid inicia a temporada 26/27 em busca de quebrar a sequência negativa sem nenhum título conquistado desde dezembro de 2024. Pensando nisso, o clube madrilenho tem combinado reformulação do elenco profissional, com vendas de ativos na janela de transferência. Segundo o jornal espanhol AS, a equipe bateu um novo recorde, que resultou no verão mais lucrativo da história do Real Madrid, arrecadando cerca de € 189 milhões (R$ 1,118 bilhão).
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Dos atletas negociados pelo clube nesta janela, destaca-se que a grande maioria é formado pela categoria de base do Real Madrid. Na temporada 25/26, por exemplo, a equipe juvenil do clube espanhol foi destaque, com conquistas de títulos importantes para a categoria.
|JOGADOR
|EQUIPE NEGOCIADA
|PREÇO
Nico Paz
Como - (Itália)
€ 60 milhões
Gonzalo García
Fulham - (Inglaterra)
€ 40 milhões
Víctor Muñoz
Liverpool - (Inglaterra)
€ 20,5 milhões
Mario Gila
Milan - (Itália)
€ 15 milhões
Álvaro Rodríguez
Bournemouth - (Inglaterra)
€ 12,5 milhões
Álex Jiménez
Bournemouth - (Inglaterra)
€ 12,5 milhões
César Palacios
Fulham - (Inglaterra)
€ 10 milhões
Valdepeñas
Fiorentina - (Itália)
€ 8 milhões
Fran García
Betis - (Espanha)
€ 4 milhões
Mario Martín
Getafe - (Espanha)
€ 3,5 milhões
Fran González
Sevilla - (Espanha)
€ 3 milhões
TOTAL
€ 189 milhões
Expectativa de maior arrecadação
De acordo com o jornal AS, o Real Madrid tem adotado a política de manter cláusulas de recompra e percentuais de vendas futuras em seus contratos, estratégia que tem potencializado os ganhos do clube. O modelo permite à equipe espanhola lucrar novamente caso os atletas sejam negociados no futuro, podendo atingir mais de € 200 milhões ainda nesta janela de transferência.
Maiores janelas de vendas do Real Madrid
|Temporada
|Renda
2026
€ 189 milhões
2019
€ 136,8 milhões
2018
€ 136,1 milhões
2017
€ 132,5 milhões
2013
€ 113,5 milhões
2014
€ 112,1 milhões
Reformulação no time principal
Ao todo, cinco nomes foram contratados para fazer parte do elenco comandado por José Mourinho. Konaté e Bernardo Silva, por exemplo, desembarcaram no Real Madrid sem custos de transferências.
Por outro lado, Cucurella e Dumfries foram contratados no início da janela de transferências por € 55 milhões e € 20 milhões, respectivamente. Por fim, Carlo Espí foi a última contratação do clube, pelo valor de € 25 milhões.
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