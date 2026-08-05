Real Madrid alcança bilhão em vendas e aposta em reformulação de elenco Equipe passa por uma reformulação no elenco e aposta em vendas de ativos na janela de transferência

O Real Madrid inicia a temporada 26/27 em busca de quebrar a sequência negativa sem nenhum título conquistado desde dezembro de 2024. Pensando nisso, o clube madrilenho tem combinado reformulação do elenco profissional, com vendas de ativos na janela de transferência. Segundo o jornal espanhol AS, a equipe bateu um novo recorde, que resultou no verão mais lucrativo da história do Real Madrid, arrecadando cerca de € 189 milhões (R$ 1,118 bilhão).

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Dos atletas negociados pelo clube nesta janela, destaca-se que a grande maioria é formado pela categoria de base do Real Madrid. Na temporada 25/26, por exemplo, a equipe juvenil do clube espanhol foi destaque, com conquistas de títulos importantes para a categoria.

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JOGADOR EQUIPE NEGOCIADA PREÇO Nico Paz Como - (Itália) € 60 milhões Gonzalo García Fulham - (Inglaterra) € 40 milhões Víctor Muñoz Liverpool - (Inglaterra) € 20,5 milhões Mario Gila Milan - (Itália) € 15 milhões Álvaro Rodríguez Bournemouth - (Inglaterra) € 12,5 milhões Álex Jiménez Bournemouth - (Inglaterra) € 12,5 milhões César Palacios Fulham - (Inglaterra) € 10 milhões Valdepeñas Fiorentina - (Itália) € 8 milhões Fran García Betis - (Espanha) € 4 milhões Mario Martín Getafe - (Espanha) € 3,5 milhões Fran González Sevilla - (Espanha) € 3 milhões TOTAL € 189 milhões

Expectativa de maior arrecadação

De acordo com o jornal AS, o Real Madrid tem adotado a política de manter cláusulas de recompra e percentuais de vendas futuras em seus contratos, estratégia que tem potencializado os ganhos do clube. O modelo permite à equipe espanhola lucrar novamente caso os atletas sejam negociados no futuro, podendo atingir mais de € 200 milhões ainda nesta janela de transferência.

Maiores janelas de vendas do Real Madrid

Temporada Renda 2026 € 189 milhões 2019 € 136,8 milhões 2018 € 136,1 milhões 2017 € 132,5 milhões 2013 € 113,5 milhões 2014 € 112,1 milhões

Reformulação no time principal

Ao todo, cinco nomes foram contratados para fazer parte do elenco comandado por José Mourinho. Konaté e Bernardo Silva, por exemplo, desembarcaram no Real Madrid sem custos de transferências.

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Por outro lado, Cucurella e Dumfries foram contratados no início da janela de transferências por € 55 milhões e € 20 milhões, respectivamente. Por fim, Carlo Espí foi a última contratação do clube, pelo valor de € 25 milhões.

José Mourinho em treino do Real Madrid - (Foto: Reprodução / X)

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