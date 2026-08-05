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Real Madrid alcança bilhão em vendas e aposta em reformulação de elenco

Equipe passa por uma reformulação no elenco e aposta em vendas de ativos na janela de transferência

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
05/08/2026 17:09
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Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid
Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. (Foto: Reprodução/X/@realmadrid)

O Real Madrid inicia a temporada 26/27 em busca de quebrar a sequência negativa sem nenhum título conquistado desde dezembro de 2024. Pensando nisso, o clube madrilenho tem combinado reformulação do elenco profissional, com vendas de ativos na janela de transferência. Segundo o jornal espanhol AS, a equipe bateu um novo recorde, que resultou no verão mais lucrativo da história do Real Madrid, arrecadando cerca de € 189 milhões (R$ 1,118 bilhão).

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Dos atletas negociados pelo clube nesta janela, destaca-se que a grande maioria é formado pela categoria de base do Real Madrid. Na temporada 25/26, por exemplo, a equipe juvenil do clube espanhol foi destaque, com conquistas de títulos importantes para a categoria.

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JOGADOREQUIPE NEGOCIADAPREÇO

Nico Paz

Como - (Itália)

€ 60 milhões

Gonzalo García

Fulham - (Inglaterra)

€ 40 milhões

Víctor Muñoz

Liverpool - (Inglaterra)

€ 20,5 milhões

Mario Gila

Milan - (Itália)

€ 15 milhões

Álvaro Rodríguez

Bournemouth - (Inglaterra)

€ 12,5 milhões

Álex Jiménez

Bournemouth - (Inglaterra)

€ 12,5 milhões

César Palacios

Fulham - (Inglaterra)

€ 10 milhões

Valdepeñas

Fiorentina - (Itália)

€ 8 milhões

Fran García

Betis - (Espanha)

€ 4 milhões

Mario Martín

Getafe - (Espanha)

€ 3,5 milhões

Fran González

Sevilla - (Espanha)

€ 3 milhões

TOTAL

€ 189 milhões

Expectativa de maior arrecadação

De acordo com o jornal AS, o Real Madrid tem adotado a política de manter cláusulas de recompra e percentuais de vendas futuras em seus contratos, estratégia que tem potencializado os ganhos do clube. O modelo permite à equipe espanhola lucrar novamente caso os atletas sejam negociados no futuro, podendo atingir mais de € 200 milhões ainda nesta janela de transferência.

Maiores janelas de vendas do Real Madrid

TemporadaRenda

2026

€ 189 milhões

2019

€ 136,8 milhões

2018

136,1 milhões

2017

132,5 milhões

2013

113,5 milhões

2014

112,1 milhões

Reformulação no time principal

Ao todo, cinco nomes foram contratados para fazer parte do elenco comandado por José Mourinho. Konaté e Bernardo Silva, por exemplo, desembarcaram no Real Madrid sem custos de transferências.

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Por outro lado, Cucurella e Dumfries foram contratados no início da janela de transferências por € 55 milhões e € 20 milhões, respectivamente. Por fim, Carlo Espí foi a última contratação do clube, pelo valor de € 25 milhões.

José Mourinho em treino do Real Madrid
José Mourinho em treino do Real Madrid - (Foto: Reprodução / X)

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