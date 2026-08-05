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Jogador morre após ser atingido por raio durante partida de futebol na Tailândia

Safwan Awae, de 24 anos, foi a vítima fatal identificada pelo clube; Outras 12 pessoas ficaram feridas

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 11:53
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Raio atinge jogo de futebol na Tailândia
Raio atinge jogadores em partida na Tailândia (Foto: Reprodução)

Uma partida de futebol terminou em tragédia na Tailândia após um jogador morrer e outras 12 pessoas ficarem feridas ao serem atingidas por um raio durante um confronto amistoso (vídeo abaixo). O incidente aconteceu na terça-feira (4), no Estádio Santiphap, na província de Narathiwat, no sul do país.

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Veja vídeo (cenas fortes)

O fenômeno surpreendeu jogadores, integrantes das comissões técnicas e torcedores que acompanhavam a partida da Taça Golok, competição regional. O jogo precisou ser interrompido imediatamente enquanto as vítimas recebiam atendimento médico.

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A descarga elétrica atingiu o campo durante a partida e causou pânico entre os presentes. Imagens registradas por pessoas que estavam no estádio mostram um forte clarão no céu segundos antes do raio atingir a área onde os jogadores estavam.

A vítima fatal foi identificada como Safwan Awae, de 24 anos. O atleta recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado em estado grave para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos causados pela descarga elétrica.

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FC Yala presta homenagem a Safwan Awae

Safwan Awae havia sido contratado recentemente pelo FC Yala, clube que disputa a terceira divisão do futebol tailandês. Após a confirmação da morte do jogador, a equipe prestou homenagem ao atleta e manifestou solidariedade aos familiares.

A representação do clube foi liderada por Nimit Phumprasert, diretor do FC Yala, ao lado de Niuma Dueramae, Don Hawang, Sabri Iso e outros integrantes da equipe. Dirigentes, membros da comissão técnica, jogadores e colaboradores prestaram condolências e ofereceram apoio à família de Awae.

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O clube também destacou a trajetória pessoal do jovem jogador. Safwan era o terceiro filho de uma família formada por oito irmãos.

Após o acidente, a partida foi suspensa e posteriormente cancelada. O caso gerou comoção no futebol local e chamou atenção para os riscos de partidas realizadas em condições climáticas adversas.

Jogador que morreu ao ser atingido por raio na Tailândia é homenageado pelo clube nas redes sociais

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Outros jogadores já morreram após serem atingidos por raios

A morte de Safwan Awae se soma a outros casos semelhantes registrados no futebol internacional. Em fevereiro de 2024, o jogador indonésio Septian Raharja morreu após ser atingido por um raio durante uma partida amistosa. Antes disso, em dezembro de 2023, o brasileiro Caio Henrique de Lima Gonçalves também perdeu a vida em circunstâncias parecidas, aos 21 anos.

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