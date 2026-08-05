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Quais titulares do PSG estarão disponíveis para amistoso contra o Mallorca?

Kvaratskhelia e Pacho estão entre os jogadores relacionados para o primeiro amistoso de pré-temporada do PSG, enquanto Dembélé, Vitinha e Doué são desfalques

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 15:58
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Jogadores em campo durante o amistoso
Jogadores do PSG em aquecimento antes do amistoso (Foto: Divulgação)

O PSG inicia a preparação para a temporada 2026/27 nesta quarta-feira (5), em amistoso contra o Mallorca, na Espanha. A bola rola às 16h (de Brasília), e a principal expectativa dos torcedores é saber quais dos principais nomes do elenco estarão à disposição do técnico para o primeiro compromisso da pré-temporada.

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Mesmo sem contar com força máxima, o PSG relacionou alguns jogadores considerados titulares, enquanto outros seguem de férias ou ainda retomam a preparação física após a disputa da Copa do Mundo de 2026.

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Quais titulares do PSG jogarão contra o Mallorca?

Entre os principais jogadores confirmados para o amistoso estão:

  1. Khvicha Kvaratskhelia (atacante)]
  2. Willian Pacho (zagueiro)
  3. Lucas Beraldo (zagueiro)
  4. Illya Zabarnyi (zagueiro)
  5. Matvey Safonov (goleiro)
  6. Lucas Chevalier (goleiro)

Kvaratskhelia chega descansado para o início da temporada, já que a Geórgia não disputou a Copa do Mundo de 2026. Já Pacho retornou mais cedo aos treinamentos após a eliminação do Equador nas oitavas de final do torneio.

Além dos jogadores mais experientes, o PSG aposta em uma equipe recheada de jovens formados em sua base. Ao todo, 15 dos 23 atletas convocados são oriundos das categorias de formação do clube. Entre eles, os destaques são Senny Mayulu, de 20 anos, e Dro Fernandez, de apenas 18.

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Lista de relacionados do PSG para amistoso com o Mallorca
Lista de relacionados do PSG para encarar o Mallorca (Foto: Reprodução)

Quais desfalques o PSG terá contra o Mallorca?

Alguns dos principais nomes do elenco ainda não estarão disponíveis para o amistoso. Entre as ausências estão:

  • Ousmane Dembélé
  • Vitinha
  • Désiré Doué

Os três ainda realizam trabalhos de recondicionamento após a participação na Copa do Mundo e devem ser incorporados ao grupo nas próximas semanas.

Próximos jogos do PSG

O duelo diante do Mallorca marca o primeiro compromisso do atual campeão europeu antes de uma sequência de desafios importantes. No sábado, o PSG enfrenta o Manchester United, na Suécia, em outro amistoso de pré-temporada.

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A estreia oficial da equipe acontece no dia 12 de agosto, quando disputa a Supercopa da Uefa contra o Aston Villa em busca do primeiro título da temporada 2026/27.

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