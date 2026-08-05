Real Madrid avança por Diomande e negociação entra na reta decisiva Negociação gira em torno de 140 milhões de euros

O Real Madrid deu um passo importante para encerrar uma das negociações mais longas desta janela de transferências. Após dias de intensas conversas com o RB Leipzig, o clube espanhol chegou a um acordo para contratar Yan Diomande e agora trabalha apenas na conclusão das formalidades antes do anúncio oficial. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o atacante marfinense já foi liberado pelo clube alemão para viajar à Espanha, realizar exames médicos e assinar contrato.

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A transferência, que ainda depende da documentação final, pode ser oficializada nos próximos dias. O entendimento entre os clubes prevê uma operação superior a 120 milhões de euros, com bônus que podem elevar o valor total para cerca de 140 milhões de euros, segundo informações do "Marca", da Espanha e do "The Athletic" e "Sky Sports", da Inglaterra. Caso todas as metas sejam atingidas, a contratação poderá superar os maiores investimentos já realizados pelo Real Madrid.

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A negociação passou por uma aceleração nas últimas horas. Embora Diomande tenha integrado a delegação do Leipzig na Áustria durante a pré-temporada, o clube alemão seguiu tratando os detalhes da venda paralelamente. A presença do jogador no centro de treinamento, portanto, nunca foi interpretada como um sinal de esfriamento das conversas.

O jovem de 19 anos chega após uma temporada de destaque na Bundesliga. Contratado pelo Leipzig no ano passado, marcou 13 gols e distribuiu dez assistências em 36 partidas, desempenho que despertou o interesse de diversos gigantes europeus.

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Yan Diomande na partida entre Costa do Marfim e Equador na estreia das equipes na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Disputa fora de campo atrasou o acordo

Apesar de o Real Madrid e o estafe do jogador já estarem alinhados há semanas, a negociação encontrou obstáculos antes de entrar na reta final. Além da resistência do Leipzig em reduzir suas exigências financeiras, questões extracampo retardaram o fechamento do negócio.

Um dos principais entraves envolveu uma disputa judicial entre empresas ligadas aos direitos de imagem do atacante. O caso chegou ao conhecimento da Fifa, mas a expectativa é que a entidade não imponha restrições para a conclusão da transferência, permitindo inclusive um registro provisório, caso seja necessário.

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Outro fator que prolongou as tratativas foi a mudança de preferência do próprio jogador. Diomande havia priorizado inicialmente uma transferência para o PSG, mas alterou sua decisão ao longo da janela e passou a considerar o Real Madrid como destino ideal. O time francês acabou deixando a disputa, enquanto o Liverpool também monitorou a situação antes do avanço definitivo dos espanhóis.

O Leipzig, por sua vez, manteve postura firme durante toda a negociação. Com contrato até 2030, Diomande era tratado como uma das principais referências técnicas do projeto esportivo, e os alemães só aceitaram abrir conversas após receberem uma proposta compatível com sua avaliação.

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Como Diomande pode encaixar no Real Madrid

A contratação atende a uma necessidade identificada pela diretoria e pela comissão técnica do Real Madrid desde o início da janela: reforçar o setor ofensivo com um ponta capaz de atuar pelos dois lados do ataque, mas principalmente pela direita.

Na última temporada, diferentes jogadores ocuparam a posição sem conseguir se consolidar. Valverde, Bellingham, Arda Güler e até Bernardo Silva exerceram a função em momentos distintos, enquanto Rodrygo segue em recuperação de uma grave lesão no joelho. Mastantuono, contratado como aposta para o futuro, também não conseguiu assumir protagonismo e deve ser emprestado.

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Nesse cenário, Diomande surge como um perfil diferente. O marfinense se destaca pela capacidade de acelerar jogadas em velocidade, conduzir a bola em espaços curtos e superar adversários no drible. Dados da última Bundesliga apontam que ele esteve entre os pontas que mais tentaram dribles nas cinco principais ligas da Europa, aliando alto volume a um índice de sucesso acima da média.

A versatilidade também pesou na decisão do Real Madrid. Embora tenha atuado majoritariamente pelo lado direito no Leipzig, o atacante também foi utilizado na esquerda durante a temporada, oferecendo alternativas para diferentes formações ofensivas.

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Essa característica ganha ainda mais importância diante das incertezas envolvendo Vini Jr. O brasileiro segue negociando a renovação contratual com o clube, enquanto o Arsenal acompanha a situação. Apesar de a possível chegada de Diomande não estar diretamente condicionada ao futuro do camisa 7, a capacidade de atuar nas duas pontas amplia as opções do elenco para qualquer cenário.

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