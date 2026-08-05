Arsenal é superado pelo Betis em amistoso com golaço de Deossa
Time espanhol vence por 3 a 1 em jogo realizado na Irlanda
O Real Betis venceu o Arsenal por 3 a 1, nesta quarta-feira (5), em amistoso de pré-temporada disputado na Dublin Arena, em Dublin (IRL). O destaque da partida foi o colombiano Nelson Deossa, alvo do Vasco na atual janela de transferências, que marcou um golaço de fora da área e foi um dos principais nomes da equipe espanhola. Rodrigo Riquelme e Pablo Fornals completaram o placar para o Betis, enquanto Piero Hincapié descontou para os ingleses.
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O técnico Mikel Arteta escalou um Arsenal alternativo, com vários jovens da base entre os titulares. Nomes como Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Martin Ødegaard começaram no banco, enquanto Viktor Gyökeres, Kai Havertz, Ben White, Riccardo Calafiori e Kepa Arrizabalaga iniciaram a partida. Pelo lado espanhol, Antony entrou no segundo tempo e foi vaiado por parte da torcida presente no estádio por conta da passagem pelo Manchester United.
Deossa reforça bom momento no Betis
O colombiano abriu caminho para a vitória do Betis com uma pintura aos 26 minutos do primeiro tempo. Improvisado como centroavante, Deossa dominou na intermediária e acertou um chute de canhota no ângulo de Kepa, ampliando a vantagem espanhola após Riquelme abrir o placar logo aos nove minutos. Hincapié diminuiu para o Arsenal, mas Fornals voltou a ampliar antes do intervalo.
O desempenho reforça o bom momento de Deossa justamente em meio às negociações com o Vasco. O colombiano segue integrado à pré-temporada do Betis e vem ganhando espaço na equipe comandada por Manuel Pellegrini, cenário que dificulta um possível acordo entre o clube espanhol e o Cruz-Maltino.
Arsenal e Betis seguem preparação para a temporada
Na etapa final, Arteta promoveu diversas mudanças e colocou em campo Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Martinelli, mas o Arsenal não conseguiu reagir. O Betis administrou a vantagem e confirmou a vitória em Dublin.
Agora, a equipe espanhola volta a campo no sábado (9), quando enfrenta o Bournemouth em mais um amistoso de pré-temporada. Já o Arsenal recebe o Borussia Dortmund no domingo (10), no Emirates Stadium, antes da disputa da Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City.
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