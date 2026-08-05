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Com festa, Salah é recebido por torcedores do Trabzonspor

Atacante egípcio encerra trajetória de nove temporadas nos Reds, assina contrato de dois anos

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 17:47
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Mohamed Salah foi anunciado pelo Trabzonspor
Mohamed Salah foi anunciado pelo Trabzonspor (Foto: X/@Trabzonspor)

Mohamed Salah é o novo reforço do Trabzonspor. O atacante egípcio de 34 anos foi anunciado oficialmente pelo clube turco nesta quarta-feira (5), após deixar o Liverpool ao fim da última temporada. Livre no mercado, o jogador assinou contrato válido por duas temporadas e iniciará a primeira experiência da carreira no futebol turco.

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Antes do anúncio oficial, o Trabzonspor já havia confirmado o avanço das negociações e divulgado a programação da chegada do atacante à Turquia. O clube organizou uma recepção para o jogador em Istambul antes da viagem para Trabzon, onde ele realizou os últimos procedimentos para a assinatura do contrato.

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A contratação representa um dos principais movimentos da janela de transferências do futebol turco. O Trabzonspor aposta na chegada de Salah para fortalecer o elenco que disputará a fase classificatória da Liga Europa e tentará voltar a brigar pelo título da Süper Lig, em uma competição que também reúne equipes como Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas.

Mohamed Salah foi anunciado pelo Trabzonspor
Mohamed Salah foi anunciado pelo Trabzonspor (Foto: X/@Trabzonspor)

Novo desafio na carreira

Após confirmar a saída do Liverpool, Salah passou a ser especulado em diferentes mercados. Clubes da Arábia Saudita e da MLS demonstraram interesse no atacante, enquanto o Beşiktaş chegou a ser apontado como favorito para fechar a contratação.

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No entanto, o Trabzonspor avançou nas negociações e garantiu a contratação do egípcio, que chega para ser a principal referência técnica da equipe. No novo clube, Salah disputará a temporada 2026/27 com a missão de recolocar o Trabzonspor entre os protagonistas do futebol turco e ampliar a lista de conquistas da carreira.

Mohamed Salah foi anunciado pelo Trabzonspor
Mohamed Salah foi anunciado pelo Trabzonspor (Foto: X/@Trabzonspor)

Fim de uma era em Anfield

Salah encerra uma passagem de nove temporadas pelo Liverpool, clube que defendeu desde 2017 e no qual se consolidou como um dos maiores ídolos da história. Ao longo do período, disputou 442 partidas, marcou 257 gols e distribuiu 120 assistências, encerrando a trajetória como o terceiro maior artilheiro da história dos Reds.

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Durante sua passagem pelo clube inglês, o atacante conquistou nove títulos: uma Champions League, duas Premier Leagues, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Salah aplaudindo após vitória do Liverpool sobre o Real Madrid (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Salah aplaudindo após vitória do Liverpool sobre o Real Madrid (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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