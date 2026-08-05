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PSG sofre dura derrota em amistoso pré-temporada para o Mallorca

Equipe espanhola aproveita erros defensivos dos franceses e domina confronto diante de time alternativo de Luis Enrique

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 18:23
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O PSG perdeu por 3 a 0 para o Mallorca em amistoso de pré-temporada
O PSG perdeu por 3 a 0 para o Mallorca em amistoso de pré-temporada (Foto: JAIME REINA / AFP)

O Mallorca venceu o PSG por 3 a 0 nesta quarta-feira (5), em amistoso de pré-temporada disputado no Estadi de Son Moix, em Palma (ESP). A equipe comandada por Luis García Fernández aproveitou os erros do adversário, que utilizou uma formação alternativa, e construiu a vitória com gols de Zito Luvumbo, Jan Virgili e Antonio Raíllo.

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O PSG encontrou dificuldades desde o início da partida e criou poucas oportunidades ofensivas. A melhor chance da equipe francesa no primeiro tempo saiu aos 19 minutos, quando Ibrahim Mbaye acertou a trave após finalizar da entrada da área.

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Pouco depois, o Mallorca abriu o placar. Aos 21 minutos, Jan Virgili avançou pela direita e encontrou Zito Luvumbo, que dominou na área, ganhou da marcação e finalizou para fazer 1 a 0. Aos 40, os papéis se inverteram: Sergi Darder acionou Virgili, que ampliou a vantagem antes do intervalo.

O PSG perdeu por 3 a 0 para o Mallorca em amistoso de pré-temporada
O PSG perdeu por 3 a 0 para o Mallorca em amistoso de pré-temporada (Foto: JAIME REINA / AFP)

Raíllo fecha a goleada

Na volta para o segundo tempo, o Mallorca manteve o controle da partida e transformou a superioridade em goleada. Aos seis minutos, após cobrança de escanteio, Antonio Raíllo apareceu livre para marcar o terceiro gol da equipe espanhola.

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Luis Enrique promoveu diversas alterações ao longo da etapa final, utilizando jogadores do elenco principal como Lucas Chevalier, Willian Pacho e Adam Ayari, mas o panorama da partida pouco mudou. O PSG teve dificuldade para criar chances claras e praticamente não exigiu intervenções do goleiro adversário.

O amistoso faz parte da preparação das duas equipes para o início da temporada 2026/27. Enquanto o Mallorca mostrou solidez defensiva e eficiência nas oportunidades criadas, o PSG deixou uma imagem discreta ao utilizar uma equipe formada majoritariamente por jovens atletas.

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O PSG perdeu por 3 a 0 para o Mallorca em amistoso de pré-temporada
O PSG perdeu por 3 a 0 para o Mallorca em amistoso de pré-temporada (Foto: JAIME REINA / AFP)

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