Manchester City vence combinado da K-League em amistoso
Equipe inglesa constrói vantagem ainda no primeiro tempo e bate seleção de estrelas da liga sul-coreana
O Manchester City venceu o combinado da K-League por 3 a 1, nesta quarta-feira (5), em amistoso de pré-temporada disputado no Estádio da Copa do Mundo de Seul, na Coreia do Sul. A equipe inglesa resolveu a partida ainda no primeiro tempo, com gols de Rayan Aït-Nouri, Tijjani Reijnders e Divin Mubama, enquanto Kim Dae-Won marcou o único gol dos anfitriões. O duelo também marcou a primeira vitória de Enzo Maresca no comando dos Citizens.
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Escalado com força praticamente máxima, o City dominou as ações desde o início e abriu o placar aos nove minutos. Reijnders fez boa jogada pela direita e encontrou Aït-Nouri, que finalizou para marcar o primeiro gol da equipe na pré-temporada. Três minutos depois, porém, Kim Dae-Won aproveitou espaço na entrada da área e empatou para o combinado da liga sul-coreana.
City define vitória antes do intervalo
O empate durou pouco. Aos 20 minutos, Antoine Semenyo tabelou com Rico Lewis e serviu Reijnders, que finalizou no canto para recolocar o Manchester City em vantagem. Logo depois, aos 23, Semenyo voltou a participar da jogada ofensiva. O atacante arriscou de fora da área, o goleiro deu rebote e Mubama apareceu para completar para o fundo das redes.
Apesar das altas temperaturas em Seul, a equipe inglesa controlou o restante da primeira etapa e administrou a vantagem construída antes do intervalo.
Segundo tempo tem mudanças e ritmo mais baixo
Na volta do intervalo, Maresca promoveu diversas alterações, assim como o combinado da K-League, que também renovou praticamente toda a equipe. O ritmo da partida caiu, com poucas oportunidades claras de gol.
A principal delas foi protagonizada pelo jovem Jeremy Monga, de 17 anos, que chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado por toque de mão na origem da jogada. Ainda assim, o Manchester City manteve o controle da partida até o apito final e confirmou a vitória.
O próximo compromisso da equipe inglesa será no domingo (9), novamente em Seul, diante do Atlético de Madrid, em mais um amistoso de preparação para a temporada 2026/27.
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