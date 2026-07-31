Adversários na Libertadores, Flamengo x Cruzeiro tem recorte de 'freguesia' Equipes se enfrentam nas oitavas de final da competição

Reeditando as oitavas de final da Libertadores de 2018, Flamengo e Cruzeiro voltarão a se encontrar em um mata-mata de Libertadores. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. A partida de volta será disputada no Maracanã.

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Apesar do equilíbrio no retrospecto histórico, o rubro-negro tem grande vantagem quando o assunto é o retrospecto recente. Nos últimos 15 jogos entre os clubes, o Flamengo venceu dez, o Cruzeiro venceu apenas duas vezes e os outros três jogos terminaram empatados. O recorte inclui partidas pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Nesse período, o Flamengo marcou 20 gols e sofreu somente oito. Confira o levantamento:

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Últimos 15 jogos entre Flamengo e Cruzeiro

Flamengo 2 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2026 (11/03)

Flamengo 0 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2025 (02/10/2025)

Cruzeiro 2 x 1 Flamengo - Brasileirão 2025 (04/05/2025)

Cruzeiro 0 x 1 Flamengo - Brasileirão 2024 (06/11/2024)

Flamengo 2 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2024 (30/06/2024)

Cruzeiro 0 x 2 Flamengo - Brasileirão 2023 (19/10/2023)

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2023 (27/05/2023)

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo - Brasileirão 2019 (21/09/2019)

Flamengo 3 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2019 (27/04/2019)

Cruzeiro 0 x 2 Flamengo - Brasileirão 2018 (25/11/2018)

Cruzeiro 0 x 1 Flamengo - Libertadores 2018 (29/08/2018)

Flamengo 1 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2018 (12/08/2018)

Flamengo 0 x 2 Cruzeiro - Libertadores 2018 (08/08/2018)

Flamengo 2 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2017 (08/11/2017)

Cruzeiro 0 x 0 Flamengo - Copa do Brasil 2017 (27/09/2017)

A última vitória mineira aconteceu em maio de 2025, por 2 a 1, no Mineirão. Antes disso, o Cruzeiro não derrotava o Flamengo desde agosto de 2018, justamente pela Libertadores. Naquela ocasião, os clubes também se enfrentaram nas oitavas de final. O Cruzeiro venceu a partida de ida por 2 a 0, no Maracanã, e avançou mesmo após perder a volta por 1 a 0, no Mineirão.

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Flamengo busca confirmar bom retrospecto recente sobre o Cruzeiro (Foto: Rudy Trindade/Folhapress)

Retrospecto geral

Considerando toda a história do confronto, Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram 104 vezes. A vantagem também pertence aos cariocas, mas de maneira mais apertada: são 40 vitórias rubro-negras, 36 triunfos cruzeirenses e 28 empates.