Ex-Botafogo, Thiago Almada entra na mira de gigante saudita Atlético de Madrid, clube do jogador, ouvirá propostas

O futuro de Thiago Almada pode passar pelo futebol saudita. De acordo com o "Marca", da Espanha, o Al-Ahli apresentou uma proposta pelo meia-atacante argentino, que atualmente pertence ao Atlético de Madrid. Apesar do interesse, qualquer definição sobre o próximo passo da carreira do jogador deve acontecer apenas após o encerramento da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A oferta colocada na mesa envolve cerca de 27 milhões de euros, além de um contrato de três temporadas. O movimento é acompanhado de perto pelo clube espanhol, que já considera a possibilidade de negociar o atleta durante a próxima janela de transferências.

continua após a publicidade

Decisão de Almada ficará para depois do Mundial

O nome de Almada já vinha sendo associado a uma possível saída do Atlético há algumas semanas. Embora tenha despertado interesse de diferentes mercados, o argentino optou por deixar qualquer conversa sobre o futuro em segundo plano enquanto disputa a Copa do Mundo pela seleção comandada por Lionel Scaloni.

Segundo a publicação, o jogador pretende analisar todas as possibilidades após o torneio. A questão financeira é considerada relevante, mas não será o único fator levado em conta na escolha. O estafe do atleta também avalia o projeto esportivo oferecido por eventuais interessados.

continua após a publicidade

Thiago Almada comemora gol pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução Instagram)

Neste momento, Almada entende que uma boa participação no Mundial pode ampliar ainda mais sua valorização e abrir portas em outras ligas do futebol europeu. Ainda assim, a possibilidade de atuar na Arábia Saudita não está descartada.

Internamente, o Atlético de Madrid acompanha a movimentação do mercado em torno do argentino. Contratado por um valor superior a 20 milhões de euros, Almada está entre os jogadores que podem gerar retorno financeiro ao clube em uma eventual negociação.

A proposta do Al-Ahli surge em meio ao crescimento do interesse saudita por atletas em atividade nas principais ligas do mundo. O valor apresentado agrada aos dirigentes espanhóis, que aguardam os próximos desdobramentos antes de tomar qualquer decisão.

Além do futebol saudita, Almada também vem sendo monitorado por equipes de outros mercados. Clubes brasileiros aparecem entre os interessados, assim como o River Plate, da Argentina. No entanto, a capacidade financeira demonstrada pelo Al-Ahli coloca o clube saudita em posição de destaque na disputa pelo jogador.

Revelado no Vélez Sarsfield, Almada passou pelo futebol brasileiro antes de seguir para a Europa. Pelo Botafogo, foi um dos destaques da equipe antes da transferência para o Lyon.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.