O Nottingham Forest encerrou a passagem de Edu Gaspar pelo clube após pouco mais de um ano. O brasileiro deixou o cargo de diretor global de futebol em meio à turbulência que marcou a última temporada da equipe inglesa, em uma saída que já era esperada após meses de afastamento das atividades.

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Segundo o "The Athletic", o contrato de Edu foi rescindido e o Nottingham Forest não deve anunciar oficialmente sua saída. O diretor de futebol George Syrianos, que já havia assumido responsabilidades maiores desde o afastamento do brasileiro, deve continuar à frente das funções.

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Edu Gaspar saiu após temporada conturbada

Edu não comparecia a uma partida do Nottingham Forest desde fevereiro e também estava afastado do estádio e do centro de treinamentos desde o início de março. Sua situação dentro do clube começou a ser questionada após um desentendimento com Nuno Espírito Santo, então treinador da equipe.

O episódio aconteceu em um momento de crescente instabilidade no Forest. Nuno deixou o cargo em setembro de 2025, depois de uma temporada anterior em que a equipe chegou a disputar uma vaga na Champions League antes de terminar na Europa League. Na sequência, o clube passou por Ange Postecoglou, Sean Dyche e Vítor Pereira, chegando ao quarto treinador da temporada.

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Edu Gaspar quando era diretor do Arsenal (Foto: Divulgação/Arsenal)

A saída de Edu também acontece poucos dias depois da chegada de Theodore Giannikos ao cargo de diretor executivo do Nottingham Forest. Ex-vice-presidente do Olympiacos, ele substituiu Lina Souloukou, que deixou a função ao final da última temporada.

Passagem pelo grupo de Marinakis

Contratado em julho de 2025, Edu tinha responsabilidades que iam além do Nottingham Forest. O brasileiro também exercia funções relacionadas ao Olympiacos, da Grécia, e ao Rio Ave, de Portugal, clubes que pertencem ao empresário Evangelos Marinakis.

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A contratação havia sido tratada como um movimento importante do grupo, especialmente após o trabalho de Edu no Arsenal. O brasileiro chegou aos Gunners em 2019 como diretor técnico e, posteriormente, tornou-se diretor esportivo, permanecendo no clube até 2024.

Antes da experiência na Inglaterra, Edu havia trabalhado no Corinthians como diretor de futebol, além de ter passado pela seleção brasileira e pela seleção do Irã em funções ligadas à gestão esportiva.

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