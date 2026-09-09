Brasileiro é principal candidato para assumir a capitania de gigante europeu
Ausência de outros nomes deve abrir espaço para Bremer usar a braçadeira na Juventus
A ausência de Locatelli deve abrir espaço para Bremer assumir a braçadeira de capitão da Juventus. O meio-campista italiano passou por uma cirurgia no joelho direito e ficará afastado por alguns meses, colocando o zagueiro brasileiro no topo da hierarquia para ocupar a função durante sua recuperação.
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A possibilidade foi apontada pela "Gazzetta dello Sport", que destaca o papel de Bremer dentro do vestiário da Juventus. O brasileiro já foi capitão da equipe em quatro oportunidades na última temporada, enquanto Kenan Yildiz, outro nome da hierarquia, também está afastado por lesão.
Bremer aparece à frente na hierarquia
A Juventus deixou para trás o sistema de capitania rotativa utilizado durante a passagem de Thiago Motta pelo clube. A ideia agora é estabelecer uma hierarquia mais definida para a função, com Locatelli consolidado como capitão quando está entre os titulares.
Na temporada 2025/26, apenas três jogadores utilizaram a braçadeira pela equipe italiana. Locatelli foi o capitão em todas as partidas em que começou jogando, enquanto Bremer recebeu a faixa quatro vezes em sua ausência. Yildiz foi escolhido em outras duas ocasiões.
O retrospecto coloca o brasileiro em posição privilegiada para assumir a liderança da equipe enquanto Locatelli estiver fora.
Além de Locatelli, a Juventus terá de lidar com a ausência de Yildiz. O jovem passou por uma cirurgia no pé esquerdo e a previsão é de que fique afastado até pelo menos o fim de novembro.
Na temporada passada, o turco chegou a ser capitão em duas partidas nas quais tanto Locatelli quanto Bremer não começaram entre os titulares. O cenário, porém, é diferente desta vez, já que os dois jogadores estão fora por problemas físicos.
Outro nome que pode entrar na disputa pela vice-capitania é McKennie. O norte-americano, contudo, também está se recuperando de uma lesão muscular e não participou dos últimos compromissos contra Parma e Milan.
Com Locatelli fora, Bremer aparece como o nome mais bem posicionado para liderar a Juventus dentro de campo. A tendência é que o brasileiro assuma a braçadeira já no próximo compromisso, contra o Sassuolo, fora de casa.
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