Agenda da Seleção Brasileira: veja as datas dos próximos amistosos
Brasil terá jogos na Ásia e Oceania entre setembro e novembro; Ancelotti aposta na renovação da equipe a partir desta quarta-feira
Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta-feira (9), a partir das 15h (horário de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Austrália e Índia. Os jogos serão os primeiros da equipe após a Copa do Mundo de 2026.
A Data FIFA em questão, prevista entre 21 de setembro e 6 de outubro, marca o início de um novo ciclo para o Brasil. A programação inclui três amistosos e inaugura o período de preparação e observação visando à Copa América de 2028 e ao Mundial de 2030.
A convocação da Seleção Brasileira pode ser acompanhada ao vivo pelo YouTube do Lance! ou no canal oficial da CBF TV. ▶️Assista abaixo!
A live começa às 14h, com a reportagem do Lance! ao vivo da sede da CBF, no Rio de Janeiro, para analisar e debater a primeira convocação de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção Brasileira.
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Seleção Brasileira x Austrália
A Seleção Brasileira enfrenta a Austrália em dois compromissos. O primeiro ocorre em 25 de setembro, às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, cidade costeira no nordeste do país. O estádio tem capacidade para mais de 25 mil pessoas.
Quatro dias depois, em 29 de setembro e também às 7h, o Brasil volta a enfrentar os australianos, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane, terceira cidade mais populosa da Austrália, com mais de dois milhões de habitantes. O estádio comporta mais de 52 mil torcedores e já recebeu a Seleção Feminina em duas oportunidades: na Copa do Mundo de 2023 e em amistoso realizado em 2024.
O histórico entre as duas seleções é amplamente favorável à Seleção Brasileira. Em oito confrontos, o Brasil registra seis vitórias, um empate e uma derrota, com 21 gols marcados e apenas um sofrido. O duelo mais recente aconteceu em 13 de junho de 2017, com goleada brasileira por 4 a 0, enquanto o primeiro encontro entre os países foi em 7 de julho de 1988, com vitória do Brasil por 1 a 0, gol de Romário.
Estreia contra a Índia
Em 3 de outubro, às 11h (de Brasília), a Seleção Brasileira jogará pela primeira vez contra a Índia. A partida inédita acontece Salt Lake Stadium, em Calcutá, com capacidade para 63 mil espectadores.
A cidade é considerada a cidade com a maior tradição esportiva do país e já recebeu partidas da Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo da categoria, em 2017. A Índia é apontada como o país com a maior torcida brasileira fora do Brasil.
Na CBF TV, Carlo Ancelotti defendeu o foco na revelação de talentos e na integração com as categorias de base. "Vamos começar o novo ciclo para projetar a Seleção nos objetivos dos próximos anos. Aproveitaremos os três amistosos para convocar novos jogadores para a Seleção, sobretudo jovens. Temos que ter em conta que, quatro anos atrás, o Rayan jogava na Sub-17. Temos que ter uma boa conexão com a Sub-20, aproveitar também da preparação para a próxima Olimpíada, em que muitos jogadores podem, em teoria, estar na Copa do Mundo de 2030", acrescentou.
Data FIFA de novembro
Em novembro, a Seleção Brasileira segue para Singapura, onde disputa dois amistosos no National Stadium, arena com capacidade para 55 mil pessoas e equipada com teto retrátil. No dia 14, a Seleção enfrenta o Japão às 7h15 (horário de Brasília); no dia 17, enfrenta Singapura às 7h. O jogo contra os japoneses será o primeiro entre as equipes após a Copa do Mundo de 2026. Já a partida contra os singaporeanos será o primeiro confronto entre as seleções principais das duas nações.
Sobre os compromissos em Singapura, Ancelotti destacou a importância do período para a construção do grupo. "Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo. Estamos trabalhando para fortalecer nossa identidade e ampliar nossas alternativas. O objetivo é evoluir com equilíbrio, preparando o grupo para os desafios maiores que teremos pela frente", disse o técnico.
Agenda dos jogos da Seleção Brasileira
1ª Data FIFA
🟡Brasil x Austrália
📆25 de setembro, 7h (de Brasília)
🏟️Queensland Country Bank Stadium - Townsville (AUS)
🟡Brasil x Austrália
📆29 de setembro, 7h (de Brasília)
🏟️Suncorp Stadium - Brisbane (AUS)
🟡Brasil x índia
📆3 de outubro, 11h (de Brasília)
🏟️Salt Lake Stadium - Calcutá (ÍND)
2ª Data FIFA
🟡Brasil x Japão
📆14 de novembro, 7h15 (de Brasília)
🏟️National Stadium - Kallang (SIN)
🟡Brasil x Singapura
📆17 de novembro, 7h (de Brasília)
🏟️National Stadium - Kallang (SIN)
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