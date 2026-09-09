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Atlético de Madrid x Liverpool: relembre o último duelo pela Champions

Confronto aconteceu cerca de um ano atrás e foi vencido pelos Reds

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 10:46
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Van Dijk e Mohamed Salah em ação pelo Liverpool na Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Liverpool e Atlético de Madrid voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), em Anfield, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O reencontro acontece quase um ano depois de um dos duelos mais movimentados entre as equipes: na temporada passada, os ingleses venceram por 3 a 2, também em casa, após abrirem dois gols de vantagem e sofrerem o empate antes de marcarem nos acréscimos.

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O confronto anterior, disputado pela primeira rodada da fase de liga da Champions 2025/26, teve um roteiro de grande tensão em Anfield. O Liverpool começou melhor e construiu uma vantagem confortável ainda nos primeiros minutos, mas viu o Atlético reagir e levar a decisão para os instantes finais.

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Relembre como foi o último duelo entre Liverpool e Atlético de Madrid

O placar foi inaugurado logo aos três minutos. Salah cobrou uma falta rasteira, a bola desviou em Robertson e enganou Oblak antes de morrer no canto do gol. Pouco depois, o Liverpool ampliou em uma jogada de velocidade. Salah recebeu pela direita, combinou com Gravenberch e voltou a aparecer em condições de finalizar. O egípcio bateu rasteiro e fez 2 a 0 em apenas cinco minutos.

Depois do começo avassalador dos donos da casa, o Atlético conseguiu equilibrar a partida. Os espanhóis passaram a atacar mais, enquanto o Liverpool diminuiu o ritmo e precisou se preocupar também com a recomposição.

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Antes do intervalo, os Reds chegaram a ter um pênalti marcado após a bola tocar no braço de Lenglet, mas a decisão foi anulada depois da revisão do VAR. Diante disso, o Atlético ganhou novo fôlego nos acréscimos da primeira etapa. Após uma sobra dentro da área, Llorente apareceu para finalizar e diminuir a diferença, deixando os visitantes novamente na disputa.

O Liverpool voltou do intervalo pressionando e criou oportunidades para recuperar a vantagem de dois gols. Uma das melhores chances veio em contra-ataque conduzido por Wirtz e Szoboszlai. A bola chegou a Salah, que finalizou com força e acertou a trave.

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Mohamed Salah comemora gol contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. (Foto: Oli Scarff/AFP)
Mohamed Salah comemora gol contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. (Foto: Oli Scarff/AFP)

Os ingleses continuaram encontrando espaços, mas não conseguiram transformar as oportunidades em gol. Com o passar dos minutos, o Atlético permaneceu vivo e começou a aproveitar o recuo do adversário.

A reação se completou aos 35 minutos da segunda etapa. Após uma cobrança de lateral, Barrios recebeu na intermediária e finalizou. A bola desviou na defesa e sobrou para Llorente, que bateu de primeira de fora da área. O chute ainda tocou em Mac Allister antes de entrar.

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O 2 a 2 mudou completamente o cenário de Anfield. O Liverpool passou a buscar a vitória nos minutos finais e aumentou a pressão sobre a defesa espanhola. Nos acréscimos, os donos da casa conseguiram três escanteios consecutivos. Na última cobrança, Van Dijk subiu mais alto que os defensores e cabeceou para marcar o terceiro gol do Liverpool.

Como chega os times para o confronto desta quarta-feira

Antes de voltar a se encontrar em Anfield, Liverpool e Atlético de Madrid chegam à estreia na Champions League em momentos diferentes. Enquanto os ingleses vêm de sua primeira vitória na Premier League, os espanhóis tentam reagir após uma derrota por 3 a 0 para o Athletic Bilbao.

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O Liverpool chega para a estreia europeia depois de conquistar sua primeira vitória na Premier League. Após empatar com Newcastle e Nottingham Forest, os Reds venceram o Ipswich Town por 2 a 0, com dois gols de Alexander Isak. O atacante sueco marcou três vezes nas três primeiras partidas do campeonato e aparece como uma das principais armas da equipe de Andoni Iraola.

Do outro lado, o Atlético de Madrid busca recuperação após sofrer uma goleada por 3 a 0 para o Athletic Bilbao. Antes da derrota, o time de Diego Simeone havia vencido Málaga e Sevilla e empatado com o Villarreal. Álex Baena é um dos destaques ofensivos do início da temporada, com três gols e uma assistência em quatro partidas.

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Tudo sobre Liverpool x Atlético de Madrid (onde assistir, horário e escalações):

FICHA TÉCNICA

Liverpool 🆚 Atlético de Madrid
Champions League - 1ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de setembro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Anfield, Liverpool, Inglaterra
📺 Onde assistir: TNT e Max
🕴️ Árbitro: Davide Massa (ITA)
🚩 Assistentes: Filippo Meli e Alessio Berti (ITA)
📺 VAR: Marco Di Bello (ITA)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai; Bradley Barcola, Florian Wirtz e Cody Gakpo; Alexander Isak.

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🔴 Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko e Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand e Álex Baena; Ademola Lookman e Lee Kang-In.

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