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Jornal europeu se encanta por Ganso e Hulk, do Fluminense: 'Conexão letal'

Para o jornal espanhol, os dois jogadores foram protagonistas do duelo

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 09:44
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Hulk cobra falta para o Fluminense, enquanto Ganso fica como opção atrás
Hulk cobra falta para o Fluminense, enquanto Ganso fica como opção atrás (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

O "Diario AS" se encantou com a atuação do Fluminense na vitória sobre o Platense na Libertadores e destacou especialmente a parceria entre Ganso e Hulk no segundo gol da equipe. Para o jornal espanhol, os dois jogadores foram protagonistas de uma jogada que mostrou a qualidade individual da dupla e chamou atenção pela maneira como construíram o lance.

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Ganso e Hulk são destaque no Diario AS

Em sua análise da partida, o Diario AS colocou Ganso e Hulk no centro dos elogios ao Fluminense. O jornal classificou a dupla como uma "conexão letal" ao descrever a jogada que terminou no segundo gol tricolor.

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Manchete do Diario AS sobre as atuações de Hulk e Ganso
Manchete do Diario AS sobre as atuações de Hulk e Ganso (Foto: Reprodução/AS)

— Ganso teve uma oportunidade de ouro na entrada da área para dar um passe preciso para Hulk, e o atacante não desperdiçou a chance, finalizando com um chute bem colocado — escreveu o Diario AS.

A publicação também ressaltou o peso dos dois jogadores dentro do elenco, tratando Ganso e Hulk como "dois dos maiores nomes do Fluminense". A avaliação veio justamente a partir da combinação entre os atletas no lance que ampliou a vantagem da equipe carioca no confronto.

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Fluminense domina e convence

O Diario AS também foi bastante positivo ao analisar o desempenho coletivo do Fluminense. O jornal considerou que a equipe apresentou uma transformação desde a chegada de Marcão ao comando técnico e avaliou que o time foi superior ao Platense durante praticamente toda a partida.

— A equipe carioca, completamente diferente desde a entrada de Marcão no lugar de Zubeldía no comando técnico, foi muito superior à sua rival argentina durante toda a partida — destacou o jornal.

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Ganso saiu ovacionado de Fluminense x Platense
Ganso saiu ovacionado de Fluminense x Platense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Na avaliação do Diario AS, o Fluminense controlou o jogo do início ao fim e teve volume suficiente para construir uma vantagem ainda maior. A falta de precisão no último terço, porém, impediu que o placar fosse mais elástico. A publicação também apontou que o segundo gol deixou o Platense em uma situação ainda mais complicada e classificou a vitória brasileira como "clara e convincente".

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