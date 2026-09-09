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Bola de Ouro 2026: LaLiga tem sete jogadores entre os indicados

Real Madrid e Barcelona concentram os principais nomes da competição espanhola, que também aparece em destaque nas categorias de goleiro, jovem talento e treinador

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 11:46
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Vini Jr. durante aquecimento antes de Real Madrid x Real Sociedad
Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)

A lista de indicados à Bola de Ouro 2026 foi divulgada, e a LaLiga aparece entre as competições com maior número de representantes. Ao todo, sete jogadores que atuaram na principal divisão espanhola estão entre os 30 candidatos ao prêmio da France Football, cuja cerimônia está marcada para 26 de outubro.

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O Real Madrid é responsável por quatro dos nomes: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. O Barcelona, atual campeão espanhol, conta com Pau Cubarsí, Lamine Yamal e Rodri na relação.

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Barcelona campeão de La Liga
Barcelona campeão de La Liga (Arte: Lance!)

Ferran Torres também merece destaque. O atacante defendeu o Barcelona durante a temporada considerada para a premiação e conquistou a LaLiga com o clube, mas recentemente foi transferido para o PSG.

A Ligue 1 lidera a lista de competições com mais indicados, com 10 jogadores, impulsionada pelo protagonismo do PSG. A Premier League aparece na sequência, com cinco representantes, enquanto a Bundesliga tem quatro. A Saudi Pro League conta com dois nomes, e Serie A e MLS têm um candidato cada.

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Seis campeões mundiais pela Espanha estão na lista

A seleção espanhola tem forte presença entre os indicados após a conquista da Copa do Mundo de 2026. Seis jogadores que fizeram parte da campanha do título mundial aparecem entre os candidatos à Bola de Ouro.

Cucurella, Cubarsí, Lamine Yamal, Rodri e Ferran Torres se juntam a Fabián Ruiz, do PSG, na lista.

O grupo também destaca a força das categorias de base do futebol espanhol. Os seis jogadores passaram por academias de Barcelona, Espanyol, Girona, Atlético de Madrid, Villarreal, Valencia e Real Betis ao longo de suas formações.

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Messi, Rodri e Dembélé já venceram a Bola de Ouro

Entre os 30 indicados de 2026 estão três jogadores que já sabem o que é conquistar o principal prêmio individual do futebol: Lionel Messi, Rodri e Ousmane Dembélé.

Messi é o maior vencedor da história da premiação, com oito troféus. Seis deles foram conquistados durante sua passagem pelo Barcelona, clube no qual construiu grande parte de sua trajetória.

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Rodri e Dembélé também possuem ligação com o futebol espanhol. O volante, vencedor da Bola de Ouro de 2024, deixou o Manchester City e retornou à Espanha para defender o Barcelona. Dembélé, por sua vez, foi premiado em 2025 após se destacar pelo PSG, mas antes passou pelo Barcelona.

Rodri chega novamente à disputa após liderar a seleção espanhola na conquista da Copa do Mundo.

LaLiga também se destaca em outras categorias

A força da LaLiga não aparece apenas na disputa pelo prêmio principal. A competição também tem grande presença nas categorias de melhor goleiro, jovem talento e treinador.

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Na disputa pelo prêmio de Melhor Goleiro do Ano, três dos candidatos atuam na Espanha: Thibaut Courtois, do Real Madrid, Joan García, do Barcelona, e Unai Simón, do Athletic Bilbao. Com isso, a LaLiga é a competição com maior número de representantes na categoria.

Entre os jovens talentos, a liga espanhola também se destaca. Pau Cubarsí e Lamine Yamal, ambos do Barcelona, aparecem na disputa, assim como Yan Diomandé, novo reforço do Real Madrid que se destacou pelo RB Leipzig na última temporada.

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Já a categoria de Melhor Treinador do Ano conta com quatro nomes ligados ao futebol espanhol. Luis de la Fuente, comandante da seleção espanhola, foi indicado, assim como Luis Enrique, do PSG, Mikel Arteta, do Arsenal, e Unai Emery, do Aston Villa. Vincent Kompany, do Bayern de Munique, completa a lista.

A cerimônia da Bola de Ouro 2026 será realizada em 26 de outubro e definirá os vencedores das principais premiações individuais da temporada.

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