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Que horas é o jogo do Barcelona hoje? Veja horário e onde assistir

Equipe estreia na Champions League contra o Feyenoord

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 11:50
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Raphinha e Lamine Yamal comemoram gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano por La Liga.
Raphinha e Lamine Yamal comemoram gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano por La Liga. (Foto: Lluis Gene/AFP)

O Barcelona estreia na Champions League 2026/27 nesta quarta-feira (9), contra o Feyenoord, no Camp Nou. A partida começa às 16h (de Brasília) e marca o primeiro compromisso europeu do time de Hansi Flick na temporada.

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O Barcelona chega para a estreia embalado pelo início perfeito em La Liga. Líder do Campeonato Espanhol, com quatro vitórias em quatro rodadas e 17 gols marcados, a equipe goleou o Valencia por 5 a 0 no último domingo, fora de casa. Lamine Yamal marcou duas vezes, enquanto Fermín López, Raphinha e Pedri também balançaram as redes.

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Como chegam Barcelona e Feyenoord

O time catalão inicia a caminhada em busca do sexto título europeu depois de duas temporadas sem alcançar a final da Champions League. Hansi Flick quer levar para a competição continental o mesmo nível apresentado pela equipe no Campeonato Espanhol.

– Todo clube grande sonha com a Liga dos Campeões, porque é o maior título. Temos a qualidade para conquistá-la, mas o caminho ainda é longo e precisamos provar o nosso nível na Europa assim como na La Liga. Nos grandes momentos, precisamos de todos os jogadores em seu melhor nível – disse Flick.

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Hansi Flick em entrevista coletiva pré-Champions
Hansi Flick em entrevista coletiva pré-Champions (Foto: Josep Lago / AFP)

O Feyenoord também chega invicto ao confronto. A equipe holandesa soma três vitórias e dois empates nas cinco primeiras rodadas da Eredivisie e ocupa a terceira posição. No último sábado, venceu o NEC por 3 a 1.

O duelo também marca o reencontro de Giovanni van Bronckhorst com o Barcelona. Ex-jogador do clube catalão, o treinador comanda atualmente o Feyenoord e terá pela frente seu antigo clube logo na estreia da Champions League.

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Tudo sobre Barcelona x Feyenoord (onde assistir, horário e escalações):

FICHA TÉCNICA

Barcelona 🆚 Feyenoord
Champions League - 1ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de setembro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, Barcelona, Espanha
📺 Onde assistir: TNT e Max
🕴️ Árbitro: Sven Jablonski (ALE)
🚩 Assistentes: Eduard Beitinger e Eric Müller (ALE)
📺 VAR: Bastian Dankert (ALE)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí e Jules Koundé; Rodri, Pedri e Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal e Anthony Gordon.

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🔴 Feyenoord (Técnico: Giovanni van Bronckhorst)
Tjark Ernst; Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jerry St. Juste e Mika Mármol; Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël; Gaoussou Diarra, Nacho Ferri e Luciano Valente.

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