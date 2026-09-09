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Espanhóis repercutem atuação de Vini Jr na Champions: 'Trabalhador'

Jogador teve uma boa partida defensiva, porém deixou a desejar no ataque

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 09:26
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

A atuação de Vini Jr na vitória do Real Madrid sobre a Inter de Milão, pela estreia da Champions League, foi marcada mais pela entrega defensiva do que pelo protagonismo no ataque. O desempenho do brasileiro chamou a atenção da imprensa espanhola, que destacou o esforço do atacante durante a partida e a atuação comprometida com o coletivo.

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O "Marca" classificou Vini Jr como um jogador "trabalhador" na partida e ressaltou sua participação na recuperação da posse de bola. O brasileiro recuperou nove bolas diante da Inter, número que representa seu maior registro em uma partida de Champions League.

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A atuação, porém, não teve o mesmo impacto no setor ofensivo. Vini Jr não conseguiu transformar as oportunidades em gols e voltou a ouvir vaias de parte da torcida do Santiago Bernabéu, especialmente nos momentos em que perdeu a posse, o que levou o jornal a escrever que o Vini Jr trabalhador ainda tá na espera do Vini Jr "assassino".

Mourinho valoriza entrega de Vini Jr

José Mourinho saiu em defesa do atacante depois da partida e reconheceu que o brasileiro ainda não apresenta sua melhor versão. Para o treinador, entretanto, o empenho demonstrado contra a Inter deve ser valorizado.

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— Vini não está no seu melhor, todos nós vemos isso. Ele é o primeiro a saber. Está trabalhando duro para voltar a ser aquele que decide as partidas — afirmou Mourinho.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League (Foto: Thomas Coex / AFP)

O técnico português também destacou a disposição do brasileiro para ajudar o time sem a bola. Segundo Mourinho, a participação defensiva de Vini Jr foi especialmente importante diante da estratégia utilizada pela Inter.

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— Se ele trabalha para a equipe, sempre terá meu apoio e carinho. Isso significa que ele sempre jogará os 90 minutos? Não. Mas ele terá meu apoio. Quem se entrega por completo não é obrigado a fazer mais — declarou.

O "Diario AS" também chamou atenção para a mudança no comportamento do atacante sob o comando de Mourinho. O jornal avaliou que, embora Vini Jr ainda esteja distante de sua melhor produção ofensiva, o brasileiro apresentou uma postura mais comprometida defensivamente.

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Vini Jr ainda busca sua melhor versão no ataque

A atuação diante da Inter teve números defensivos expressivos, mas mostrou que Vini Jr ainda procura recuperar a eficiência que o transformou em um dos principais jogadores do Real Madrid.

O brasileiro não acertou nenhum chute no gol e completou dois dribles na partida. Em compensação, recuperou nove bolas, mais que o dobro do segundo jogador do Real Madrid com mais recuperações no confronto, Jude Bellingham, que teve quatro.

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O Marca destacou justamente esse contraste: enquanto faltou a Vini Jr a capacidade de definir as jogadas no ataque, sua contribuição sem a bola foi uma das principais marcas de sua atuação.

A partida também voltou a expor a relação conturbada entre o atacante e parte das arquibancadas do Bernabéu. Vini Jr foi vaiado em alguns momentos e também recebeu aplausos de outros torcedores. Na saída do campo, Mourinho aplaudiu o brasileiro e demonstrou apoio ao jogador.

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