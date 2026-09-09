Messi acerta compra de clube da segunda divisão da Espanha

Lionel Messi deu mais um passo para ampliar seus investimentos no futebol espanhol. O craque argentino chegou a um acordo preliminar para comprar o Eldense, clube que disputa a segunda divisão do país, e pode se tornar o acionista majoritário da equipe. A negociação ainda depende da conclusão dos procedimentos legais e da autorização das autoridades espanholas.

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O próprio Eldense confirmou o avanço da operação e informou que o acordo prevê a aquisição das ações atualmente pertencentes ao Grupo TH Soluciones. Segundo o clube, o processo ainda passa por uma etapa de análise financeira e jurídica antes da conclusão da transação.

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— Um acordo preliminar foi alcançado com Lionel Messi para a aquisição das ações atualmente detidas pelo Grupo TH Soluciones, o que o tornaria o acionista majoritário do clube — informou o Eldense.

A operação colocaria Messi no comando de seu segundo clube espanhol. Em abril, o argentino comprou o Cornellà, equipe que atualmente disputa a quinta divisão do futebol do país.

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Messi pode ter atuação mais ativa no Eldense

Diferentemente do investimento no Cornellà, Messi deve assumir uma participação mais direta na administração do Eldense. Fontes ouvidas pelo The Athletic indicaram que o argentino pretende ter um papel ativo na gestão da equipe caso a aquisição seja concluída.

O Eldense está sediado em Elda, na Comunidade Valenciana, e atravessa um início complicado na temporada. A equipe soma dois pontos em quatro rodadas da segunda divisão espanhola e ocupa a 20ª posição. No começo da semana, o clube também anunciou a saída do técnico Claudio Barragán, após um início de campanha sem vitórias.

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O clube vive sua terceira participação na segunda divisão nas últimas quatro temporadas. O acesso conquistado em 2023 encerrou um longo período longe da competição, que não contava com o Eldense desde 1964.

Eldense apresentando seu novo uniforme (Foto: Reprodução)

A possível compra do Eldense também cria uma ligação entre Messi e Cristiano Ronaldo fora dos gramados. O português adquiriu, em fevereiro, 25% do Almería, que também disputa a segunda divisão espanhola.

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Os clubes já se enfrentaram nesta temporada, com vitória do Almería por 3 a 0. O próximo duelo entre as equipes está marcado para 2 de maio.

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