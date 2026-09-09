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Papel de Estêvão no Chelsea vira debate na Inglaterra após início de temporada

Jogador acumula poucos minutos, porém, teve papel importante no último duelo do time

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 10:13
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League
Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

O espaço de Estêvão no Chelsea passou a ser discutido na Inglaterra diante da forte concorrência no setor ofensivo. Em análise publicada pela "BBC", o brasileiro aparece como uma das opções que buscam minutos em um ataque repleto de nomes importantes, enquanto Xabi Alonso trabalha para encontrar a melhor configuração da equipe.

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A discussão ganhou força depois da participação do brasileiro contra o Arsenal, neste domingo (6). Estêvão entrou no segundo tempo e, nos minutos finais, quase empatou a partida com uma finalização colocada que exigiu uma defesa de David Raya.

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Para a BBC, o lance serviu como um lembrete do impacto que o jovem pode oferecer ao Chelsea, mesmo diante de um cenário em que suas oportunidades ainda são reduzidas.

Concorrência dificulta espaço para Estêvão

A principal questão apontada pela BBC é justamente onde Estêvão pode encontrar espaço em um ataque com poucas brechas. O brasileiro tem como posição preferida a função de número 10, mas Cole Palmer ocupa esse setor e também atua pela direita.

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Além disso, o Chelsea contratou Morgan Rogers, do Aston Villa, por 117 milhões de libras, enquanto João Pedro também ganhou protagonismo neste início de temporada. Palmer e Rogers começaram como titulares em todas as partidas, e João Pedro esteve entre os onze iniciais nos três jogos de Premier League.

Nesse contexto, Estêvão disputou apenas 96 minutos na temporada. A maior parte desse período aconteceu diante do Luton Town, pela Copa da Liga Inglesa, quando permaneceu em campo por 80 minutos. Os outros 16 foram divididos entre participações contra Fulham e Arsenal.

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Estêvão disputa a bola com Sessegnon no jogo entre Chelsea e Fulham
Estêvão disputa a bola com Sessegnon no jogo entre Chelsea e Fulham (Foto: Adrian Dennis/AFP)

A BBC também aponta que Estêvão e Palmer apresentaram sinais positivos quando atuaram juntos em uma formação com quatro defensores. O problema é que Alonso utilizou esse desenho apenas contra o Luton. O próprio treinador espanhol rejeitou a ideia de que a falta de minutos esteja deixando Estêvão insatisfeito.

— Não, o Estêvão está pronto, treinando bem. No outro dia, ele teve um grande impacto. Ele está totalmente envolvido e demonstra uma ótima atitude todos os dias. Conto 100% com o Est por causa do seu potencial. Ele é muito jovem, mas está aprendendo e se adaptando rapidamente. A temporada é longa — afirmou.

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Ataque estrelado aumenta disputa de Estêvão

Estêvão não é o único jovem atacante do Chelsea que enfrenta dificuldades para conseguir espaço. A BBC destaca que Geovany Quenda e Jamie Gittens também tiveram participações bastante limitadas neste começo de temporada, enquanto Emegha sequer ganhou uma oportunidade como titular.

O cenário é resultado de um elenco numeroso e de um treinador que, segundo a análise da BBC, vem priorizando um grupo relativamente restrito de jogadores. Sem disputar competições europeias nesta temporada, o Chelsea tem menos partidas disponíveis para promover um rodízio amplo no elenco.

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A situação pode ficar ainda mais apertada caso a equipe seja eliminada precocemente da Copa da Liga Inglesa. Nesse cenário, os jogadores que estão fora do núcleo principal terão menos oportunidades de conquistar minutos ao longo da temporada.

Para Estêvão, a expectativa é de crescimento gradual. O brasileiro sofreu uma lesão muscular grave no fim da temporada passada e ficou fora da Copa do Mundo, fator que também contribui para uma retomada mais cautelosa.

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Ainda assim, o Chelsea considera o atacante uma peça importante para seu planejamento de longo prazo. O clube não pretende negociar Estêvão, o considera como um dos poucos intocáveis, junto com Cole Palmer, João Pedro e Caicedo, e já houve conversas iniciais sobre uma possível melhora nas condições de seu contrato.

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