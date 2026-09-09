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Barcelona atropela Feyenoord por 5 a 1 na estreia da Champions League

Barcelona goleia Feyenoord por 5 a 1 com show de Raphinha e Yamal

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 15:55
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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O atacante brasileiro Raphinha, número 11 do Barcelona, ​​comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida da primeira rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre FC Barcelona e Feyenoord, no estádio Camp Nou, em Barcelona, ​​em 9 de setembro de 2026.
Raphinha comemora um dos seus dois gols na vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre o Feyenoord (Foto: Lluis Gene / AFP)

O Barcelona estreou na fase de liga da Champions League com uma exibição categórica. No Camp Nou, debaixo de forte chuva no primeiro tempo, a equipe comandada por Hansi Flick aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre o Feyenoord, dirigido por Giovanni van Bronckhorst. O destaque da noite foi o atacante brasileiro Raphinha, autor de dois gols, em uma partida que também contou com o primeiro tento do centroavante Gabriel Jesus com a camisa blaugrana.

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Raphinha comemora um dos seus dois gols na vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre o Feyenoord (Foto: Lluis Gene / AFP)
Raphinha comemora um dos seus dois gols na vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre o Feyenoord (Foto: Lluis Gene / AFP)

A vantagem culé começou a ser construída logo aos três minutos de jogo. Raphinha recebeu de Lamine Yamal, deu um lindo drible na marcação de Watanabe, St. Juste e Vanhoutte, e finalizou com precisão para abrir o placar. Ainda na primeira etapa, Karim Adeyemi ampliou a contagem com um chute no ângulo de fora da área.

No segundo tempo, o Barcelona manteve a intensidade. Após passe em profundidade de Pedri, Raphinha acelerou e anotou seu segundo gol na partida, o terceiro do Barça. O Feyenoord teve um gol anulado pelo VAR por impedimento antes de Lamine Yamal cobrar falta direta pelo meio da barreira e marcar o quarto gol do time catalão.

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Na reta final do confronto, o time holandês chegou a descontar com Sem Steijn aproveitando assistência de Borges. A resposta do Barcelona, no entanto, foi imediata: recém-entrado na partida, Gabriel Jesus cabeceou para as redes em seu primeiro toque na bola após cruzamento de Lamine Yamal. O atacante brasileiro ainda carimbou o travessão antes do apito final.

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