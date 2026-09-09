Barcelona atropela Feyenoord por 5 a 1 na estreia da Champions League
Barcelona goleia Feyenoord por 5 a 1 com show de Raphinha e Yamal
O Barcelona estreou na fase de liga da Champions League com uma exibição categórica. No Camp Nou, debaixo de forte chuva no primeiro tempo, a equipe comandada por Hansi Flick aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre o Feyenoord, dirigido por Giovanni van Bronckhorst. O destaque da noite foi o atacante brasileiro Raphinha, autor de dois gols, em uma partida que também contou com o primeiro tento do centroavante Gabriel Jesus com a camisa blaugrana.
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A vantagem culé começou a ser construída logo aos três minutos de jogo. Raphinha recebeu de Lamine Yamal, deu um lindo drible na marcação de Watanabe, St. Juste e Vanhoutte, e finalizou com precisão para abrir o placar. Ainda na primeira etapa, Karim Adeyemi ampliou a contagem com um chute no ângulo de fora da área.
No segundo tempo, o Barcelona manteve a intensidade. Após passe em profundidade de Pedri, Raphinha acelerou e anotou seu segundo gol na partida, o terceiro do Barça. O Feyenoord teve um gol anulado pelo VAR por impedimento antes de Lamine Yamal cobrar falta direta pelo meio da barreira e marcar o quarto gol do time catalão.
Na reta final do confronto, o time holandês chegou a descontar com Sem Steijn aproveitando assistência de Borges. A resposta do Barcelona, no entanto, foi imediata: recém-entrado na partida, Gabriel Jesus cabeceou para as redes em seu primeiro toque na bola após cruzamento de Lamine Yamal. O atacante brasileiro ainda carimbou o travessão antes do apito final.
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