menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Páreo na Bola de Ouro e carrasco do Real Madrid: relembre o 2025 de Lamine Yamal

Estrela do Barcelona brilhou em 2025

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 29/12/2025
10:00
Lamine Yamal recebe o prêmio Kopa de melhor jogador do mundo sub-21
imagem cameraLamine Yamal recebe o prêmio Kopa de melhor jogador do mundo sub-21 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mesmo ainda muito jovem, Lamine Yamal já se consolidou como um dos principais jogadores do futebol mundial. O camisa 10 do Barcelona teve um 2025 de afirmação definitiva, assumindo protagonismo em jogos grandes e entrando, de vez, no debate sobre quem pode marcar época no esporte. Agora, o mundo observa se os indícios se confirmarão. O Lance! relembra os principais capítulos do ano do prodígio espanhol.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O novo 'carrasco' do Real Madrid

O ano começou em grande estilo para Yamal. No dia 12 de janeiro, o Barcelona venceu o Real Madrid por 5 a 2 na final da Supercopa da Espanha, com o jovem atacante deixando sua marca no placar e sendo um dos destaques do clássico.

continua após a publicidade
Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Real Madrid, pela Supercopa da Espanha (Foto: Fadel Senna/AFP)
Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Real Madrid, pela Supercopa da Espanha (Foto: Fadel Senna/AFP)

Três meses depois, no dia 26 de abril, veio mais um capítulo decisivo contra o rival: na final da Copa do Rei, o Barça venceu na prorrogação, e Lamine foi determinante ao distribuir duas assistências.

Semanas mais tarde, o duelo que praticamente selou a temporada perfeita nos clássicos. No Estádio Olímpico Lluís Companys, o Barcelona venceu o Real Madrid por 4 a 3 em um jogo eletrizante que deixou o título de La Liga a um passo. Mais uma vez, Yamal balançou as redes.

continua após a publicidade

O único revés no El Clásico em 2025 veio no segundo semestre. No Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu por 2 a 1, em uma partida marcada por atuação discreta do jovem espanhol, que havia provocado os rivais antes do confronto.

O choque contra a Inter na Champions League

Apesar da campanha nacional impecável, com os títulos de La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, o Barcelona ficou a pouco de coroar a temporada com a Champions League. A eliminação para a Inter de Milão, nas semifinais, não apagou o brilho de Yamal.

Nos 210 minutos disputados entre ida e volta, o espanhol foi, de longe, o jogador mais influente do confronto. Mesmo registrando apenas uma participação direta em gol entre os 15 marcados nos dois jogos, o então jovem de 17 anos foi o epicentro do duelo.

No jogo de ida, em Barcelona, marcou o gol que iniciou a reação blaugrana no empate por 3 a 3, além de somar 102 ações com a bola e obrigar Simone Inzaghi a reorganizar completamente o sistema defensivo da Inter.

Lamine Yamal em ação do jogo do Barcelona contra Inter de Milão pela semifinal da Champions
Lamine Yamal em ação do jogo do Barcelona contra Inter de Milão pela semifinal da Champions (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Na volta, no San Siro, voltou a ser o fator de desequilíbrio: foram cinco finalizações defendidas, 125 ações com a bola e 14 dribles certos. Já na reta final, teve duas chances claras que, se convertidas, teriam mudado a história do confronto. A partida foi novamente para a prorrogação, e a Inter avançou após o gol de Davide Frattesi.

Mesmo eliminado, Yamal saiu daquele confronto com um selo definitivo: estava pronto para decidir em jogos de altíssimo nível.

O duelo com Dembélé pela Bola de Ouro

Com o encerramento da temporada 2024/25, o debate sobre a Bola de Ouro ganhou força, e dois nomes despontaram como protagonistas: Lamine Yamal e Ousmane Dembélé.

Ambos dominaram seus campeonatos nacionais, mas o peso da Champions League conquistada pelo PSG — com Dembélé eleito o melhor jogador da competição — acabou se tornando o diferencial no discurso da imprensa internacional.

Nations League

Pouco depois do fim da temporada de clubes, Yamal voltou a brilhar com a seleção espanhola na fase final da Uefa Nations League. Na semifinal contra a França, enquanto Dembélé teve atuação apagada e saiu lesionado, o jovem espanhol chamou a responsabilidade: marcou dois gols e liderou a vitória da Espanha.

Na final, porém, o título escapou. Após empate em 2 a 2 com Portugal no tempo normal e na prorrogação, La Roja foi superada nos pênaltis. Yamal teve atuação mais discreta, e a conquista que poderia impulsioná-lo ainda mais na corrida pela Bola de Ouro ficou pelo caminho.

O dia da premiação

No dia 22 de setembro, o Théâtre du Châtelet, em Paris, concentrou os holofotes do futebol mundial. Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e Raphinha apareciam como os principais candidatos.

A surpresa veio quando Raphinha apareceu apenas na quinta colocação, deixando a disputa restrita a dois nomes. Na mesma noite, Yamal foi premiado com o Troféu Kopa, dado ao melhor jogador sub-21 do mundo, mas viu a Bola de Ouro ficar com Dembélé, encerrando a cerimônia como vice-campeão.

2025/26: camisa 10 e mais responsabilidades

A temporada seguinte começou com um gesto simbólico do Barcelona: a entrega da camisa 10 a Lamine Yamal, número eternizado por ídolos como Lionel Messi e Ronaldinho Gaúcho. O movimento confirmou o status do jovem como o "franchise player" do clube para os próximos anos.

Lamine Yamal, novo camisa 10 do Barcelona
Lamine Yamal se tornou o novo camisa 10 do Barcelona (Foto: Divulgação / Barcelona)

O início, porém, teve um obstáculo. Uma pubalgia afastou Yamal dos gramados por cerca de três semanas e gerou atrito entre clube e seleção espanhola, que precisou cortá-lo de uma Data Fifa para evitar agravamento da lesão.

Recuperado, o camisa 10 encerrou o ano em alta. Marcou gol na vitória fora de casa sobre o Villarreal e ajudou o Barcelona a fechar 2025 na liderança de La Liga, com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder e rival Real Madrid.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias