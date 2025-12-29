Mesmo ainda muito jovem, Lamine Yamal já se consolidou como um dos principais jogadores do futebol mundial. O camisa 10 do Barcelona teve um 2025 de afirmação definitiva, assumindo protagonismo em jogos grandes e entrando, de vez, no debate sobre quem pode marcar época no esporte. Agora, o mundo observa se os indícios se confirmarão. O Lance! relembra os principais capítulos do ano do prodígio espanhol.

O novo 'carrasco' do Real Madrid

O ano começou em grande estilo para Yamal. No dia 12 de janeiro, o Barcelona venceu o Real Madrid por 5 a 2 na final da Supercopa da Espanha, com o jovem atacante deixando sua marca no placar e sendo um dos destaques do clássico.

Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Real Madrid, pela Supercopa da Espanha (Foto: Fadel Senna/AFP)

Três meses depois, no dia 26 de abril, veio mais um capítulo decisivo contra o rival: na final da Copa do Rei, o Barça venceu na prorrogação, e Lamine foi determinante ao distribuir duas assistências.

Semanas mais tarde, o duelo que praticamente selou a temporada perfeita nos clássicos. No Estádio Olímpico Lluís Companys, o Barcelona venceu o Real Madrid por 4 a 3 em um jogo eletrizante que deixou o título de La Liga a um passo. Mais uma vez, Yamal balançou as redes.

O único revés no El Clásico em 2025 veio no segundo semestre. No Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu por 2 a 1, em uma partida marcada por atuação discreta do jovem espanhol, que havia provocado os rivais antes do confronto.

O choque contra a Inter na Champions League

Apesar da campanha nacional impecável, com os títulos de La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, o Barcelona ficou a pouco de coroar a temporada com a Champions League. A eliminação para a Inter de Milão, nas semifinais, não apagou o brilho de Yamal.

Nos 210 minutos disputados entre ida e volta, o espanhol foi, de longe, o jogador mais influente do confronto. Mesmo registrando apenas uma participação direta em gol entre os 15 marcados nos dois jogos, o então jovem de 17 anos foi o epicentro do duelo.

No jogo de ida, em Barcelona, marcou o gol que iniciou a reação blaugrana no empate por 3 a 3, além de somar 102 ações com a bola e obrigar Simone Inzaghi a reorganizar completamente o sistema defensivo da Inter.

Lamine Yamal em ação do jogo do Barcelona contra Inter de Milão pela semifinal da Champions (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Na volta, no San Siro, voltou a ser o fator de desequilíbrio: foram cinco finalizações defendidas, 125 ações com a bola e 14 dribles certos. Já na reta final, teve duas chances claras que, se convertidas, teriam mudado a história do confronto. A partida foi novamente para a prorrogação, e a Inter avançou após o gol de Davide Frattesi.

Mesmo eliminado, Yamal saiu daquele confronto com um selo definitivo: estava pronto para decidir em jogos de altíssimo nível.

O duelo com Dembélé pela Bola de Ouro

Com o encerramento da temporada 2024/25, o debate sobre a Bola de Ouro ganhou força, e dois nomes despontaram como protagonistas: Lamine Yamal e Ousmane Dembélé.

Ambos dominaram seus campeonatos nacionais, mas o peso da Champions League conquistada pelo PSG — com Dembélé eleito o melhor jogador da competição — acabou se tornando o diferencial no discurso da imprensa internacional.

Nations League

Pouco depois do fim da temporada de clubes, Yamal voltou a brilhar com a seleção espanhola na fase final da Uefa Nations League. Na semifinal contra a França, enquanto Dembélé teve atuação apagada e saiu lesionado, o jovem espanhol chamou a responsabilidade: marcou dois gols e liderou a vitória da Espanha.

Na final, porém, o título escapou. Após empate em 2 a 2 com Portugal no tempo normal e na prorrogação, La Roja foi superada nos pênaltis. Yamal teve atuação mais discreta, e a conquista que poderia impulsioná-lo ainda mais na corrida pela Bola de Ouro ficou pelo caminho.

O dia da premiação

No dia 22 de setembro, o Théâtre du Châtelet, em Paris, concentrou os holofotes do futebol mundial. Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e Raphinha apareciam como os principais candidatos.

A surpresa veio quando Raphinha apareceu apenas na quinta colocação, deixando a disputa restrita a dois nomes. Na mesma noite, Yamal foi premiado com o Troféu Kopa, dado ao melhor jogador sub-21 do mundo, mas viu a Bola de Ouro ficar com Dembélé, encerrando a cerimônia como vice-campeão.

2025/26: camisa 10 e mais responsabilidades

A temporada seguinte começou com um gesto simbólico do Barcelona: a entrega da camisa 10 a Lamine Yamal, número eternizado por ídolos como Lionel Messi e Ronaldinho Gaúcho. O movimento confirmou o status do jovem como o "franchise player" do clube para os próximos anos.

Lamine Yamal se tornou o novo camisa 10 do Barcelona (Foto: Divulgação / Barcelona)

O início, porém, teve um obstáculo. Uma pubalgia afastou Yamal dos gramados por cerca de três semanas e gerou atrito entre clube e seleção espanhola, que precisou cortá-lo de uma Data Fifa para evitar agravamento da lesão.

Recuperado, o camisa 10 encerrou o ano em alta. Marcou gol na vitória fora de casa sobre o Villarreal e ajudou o Barcelona a fechar 2025 na liderança de La Liga, com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder e rival Real Madrid.

