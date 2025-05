O último capítulo de "El Clásico" em 2024/25 não poderia ser diferente. Barcelona e Real Madrid fizeram um grande confronto em Montjuïc, e o lado catalão da Espanha levou a melhor em virada para 4 a 3, pela 35ª rodada de La Liga. Agora, a equipe de Hansi Flick está mais perto do título, já que abriu sete pontos de vantagem em relação ao rival, com três partidas para o fim.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mbappé balançou as redes três vezes e quebrou um recorde histórico de jogador com mais gols na temporada de estreia pelo clube. Porém, nem mesmo o hat-trick do craque foi suficiente para evitar a remontada blaugrana, que teve dois gols do brasileiro Raphinha, candidato à Bola de Ouro.

continua após a publicidade

O Barça pode ser campeão já na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Espanyol no clássico da Catalunha, em jogo que acontece na quinta-feira (15), às 16h30 (de Brasília). Um dia antes, o Real recebe o Mallorca no Santiago Bernabéu, e precisa no mínimo pontuar para manter as chances de título, já que uma derrota automaticamente faz do rival campeão nacional.

👀 COMO FOI O JOGO?

As emoções já se exacerbaram no Olímpico com menos de três minutos. Após erro de Cubarsí, Mbappé tomou a vantagem no lance, acelerou e tocou na bola antes de Szczesny, que o derrubou na área. O árbitro Hernández Hernández apontou para a marca da cal e confirmou a infração. O próprio francês chamou a responsabilidade na cobrança e bateu na esquerda do goleiro, que acertou o canto e tocou na bola, mas não conseguiu evitar o 37º gol do craque na temporada.

continua após a publicidade

O segundo golpe não demorou muito: aos 14', Yamal perdeu a bola na intermediária ofensiva, e no contra-ataque, Vini Jr acionou Mbappé com um grande passe de trivela. Na cara do gol, o camisa 9 deslocou Szczesny para o 38º gol na temporada. Quatro minutos depois, o Barça respondeu: Olmo bateu escanteio na primeria trave, Ferrán Torres antecipou a marcação e Eric García apareceu para testar para o fundo das redes.

O gol alentou Montjuïc, e a reação foi instantânea. Primeiro, em nova aparição de Ferrán, o centroavante pisou para Yamal, bateu de primeira, com a chapa do pé esquerdo, tirando do alcance de Courtois aos 32'. A virada veio quase no lance seguinte: Mbappé e Ceballos trombaram no meio do campo, Pedri pegou a sobra e lançou um solitário Raphinha, que dominou em progressão e bateu cruzado para a remontada.

Raphinha comemora gol pelo Barcelona diante do Real Madrid, em La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

O Real se aproximou da igualdade em novo pênalti sofrido por Mbappé, após recuperação no campo ofensivo. Porém, Hernández Hernández anulou a marcação após o VAR achar um impedimento de Bellingham na origem da jogada. Logo depois, na saída errada de Vázquez, Raphinha recuperou, Ferrán Torres pegou a sobra e serviu o brasileiro, que bateu firme para ampliar o marcador. Um primeiro tempo elétrico em Montjuïc, assim como foi em todos os clássicos de 2024/25.

Na segunda etapa, Yamal balançou as redes novamente em grande contra-ataque e passe de Raphinha, mas o camisa 11 foi flagrado em condição de impedimento na origem da jogada. De novo através da dupla de ataque, o Real respondeu: Mbappé foi lançado por Vini, levou para a direita e bateu forte, mas a bola passou perto da trave.

O Real ressurgiu das cinzas após novo erro dos catalães. Aos 25', Iñigo Martínez entregou a bola nos pés de Modric, que lançou Vini Jr. Novamente, a dobradinha funcionou: o brasileiro, mesmo de frente para Szczesny, escolheu o passe para Mbappé, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. Havia vida blanca no Olímpico. Quatro minutos depois, Yamal recebeu na ponta-direita e, com a parte externa do pé, acionou Raphinha, que mesmo embaixo da trave, isolou.

O fim do sonho de empate, porém, quase veio aos 35'. Lamine criou novo lance pela direita e finalizou para defesa de Courtois; no rebote, Ferrán tentou a finalização, mas Tchouaméni bloqueou com o braço. Hernández Hernández foi chamado ao monitor para rever o lance, não marcado em campo, mas manteve a decisão inicial, para vaias da torcida presente. O Madrid tentou buscar o empate e ficou perto: Víctor Muñoz perdeu a melhor chance, cara a cara com Szczesny; e Mbappé furou a baliza novamente após cabeçada de Tchouaméni, mas estava em condição ilegal.

A pressão final foi insuficiente, e um tento mascarado de misericórdia arrancou da garganta do torcedor o grito de campeão. Fermín López, que saiu do banco, recuperou a bola de Valverde, acelerou para a área e bateu cruzado para vencer Courtois; o gol, porém, foi anulado por toque de mão. Nada que impedisse o aficionado de celebrar, já de maneira antecipada, o título nacional. Faltam dois pontos. Se do lado merengue, a pressão sobre Ancelotti bate no teto, do lado catalão, a felicidade parece já ser uma realidade.

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 4x3 Real Madrid

35ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: domingo, 11 de maio de 2025, às 11h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Montjuïc (ESP)

🥅 Gols: Kylian Mbappé (RMA - 6' 1T/14' 1T/25' 2T); Eric García (BAR - 18' 1T); Lamine Yamal (BAR - 32' 1T); Raphinha (BAR - 34' 1T/45' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Iñigo Martínez, Fermín López e Pedri (BAR); Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni e Raúl Asencio (RMA)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczesny; Eric García (Héctor Fort), Pau Cubarsí (Andreas Christensen), Iñigo Martínez e Gerard Martín (Alejandro Balde); Frenkie de Jong, Pedri e Dani Olmo (Fermín López); Lamine Yamal, Raphinha e Ferrán Torres (Gavi)



⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Lucas Vázquez (Endrick), Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio e Fran García; Dani Ceballos (Luka Modric), Fede Valverde, Jude Bellingham e Arda Güler (Brahim Díaz); Vini Jr (Víctor Muñoz) e Kylian Mbappé

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.