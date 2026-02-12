Tomás Perez desembarca em Belo Horizonte para assinar com o Atlético-MG

O volante Tomás Pérez desembarcou em Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (12) para dar início aos trâmites de sua contratação pelo Atlético. O jogador, de 20 anos, passará por exames médicos antes de assinar contrato de empréstimo com o Galo até o fim da temporada, com opção de compra ao término.

O jogador que pertence ao Porto chega para ocupar a tão esperada função de primeiro volante, prioridade do Galo nesta janela de transferências. O Atlético enfrentou a concorrência do Botafogo na disputa pelo jogador. Pérez teria sido um pedido do técnico Martín Anselmi, atualmente no clube carioca, que já trabalhou com o volante no Porto, quando comandava a equipe portuguesa.

No desembarque em Belo Horizonte, Pérez falou sobe suas as posições que atua, tendo em vista a grande busca por primeiro volante que o Galo tinha no mercado:

— Sempre fui primeiro volante, mas posso também fazer outras posições caso necessite a equipe e o corpo técnico, posso fazer tranquilamente. — afirmou Pérez

O jogador também falou sobre as negociações para vir ao Atlético e que que antes de fechar teve contato com ex jogadores para receber informações e referências do clube:

— O Atlético mostrou muito interesse por mim e eu fiquei convencido a vir. Falei com muita gente e todos me falaram muito bem do clube, e isso também me convenceu — disse o volante

Para finalizar o jogador foi questionado sobre a demissão de Sampaoli e sua chegada ao clube sem um treinador no comando:

— Quero estar bem e ajudar o clube. Sei que é um clube muito exigente e a grandeza que tem, mas quero ajudar como for, com qualquer treinador — finalizou Tomás Pérez.

Quem é Tomás Pérez, novo volante do Atlético?

Revelado pelo Newell's Old Boys, da Argentina, Tomás Pérez é considerado uma das joias recentes do futebol argentino. O volante se destacou ainda jovem e, mesmo com poucos jogos como profissional, chamou a atenção do mercado europeu.

Em fevereiro de 2025, aos 18 anos, foi negociado com o Porto por cerca de 3 milhões de euros, em uma transferência que superou a concorrência da Inter de Milão. No entanto, não conseguiu se firmar como peça importante na equipe portuguesa e teve poucas oportunidades.

Pérez também acumula passagem de destaque pela Seleção Argentina Sub-20. No Mundial da categoria disputado no ano passado, foi titular em cinco dos sete jogos, incluindo a final, ajudando a conquistar o vice-campeonato.