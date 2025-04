Com golaços, Arsenal vence Real Madrid e abre vantagem na Champions League

O Arsenal venceu o Real Madrid por 3 a 0, nesta terça-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, no Emirates Stadium. Declan Rice foi o protagonista da partida com dois golaços de falta no segundo tempo, enquanto Mikel Merino deu números finais ao duelo.

Com o resultado, a equipe de Mikel Arteta pode até perder por dois gols de diferença no Santiago Bernabéu para conquistar a classificação às semifinais. Por outro lado, o time de Carlo Ancelotti precisará de mais uma virada épica em casa.

Como foi a partida entre Arsenal e Real Madrid?

Na etapa inicial, Arsenal e Real Madrid fizeram um confronto equilibrado, mas os ingleses tiveram as melhores chances. Na primeira grande oportunidade, Partey foi acionado da entrada da área e bateu rasteiro para boa defesa de Courtois. Os espanhóis tiveram uma grande oportunidade com Mbappé sendo lançado por Bellingham, infiltrando na área, mas chutando para defesa de Raya. No fim, os ingleses criaram outra grande oportunidade a partir de um cruzamento da direita em que Mikel Merino cabeceou para grande intervenção de Courtois, enquanto Martinelli aproveitou o rebote e bateu de primeira, mas também parou no goleiro belga.

Na segunda etapa, o Arsenal abriu o placar com um golaço de falta de Rice da intermediária cobrando por fora da barreira aos 12 minutos. Na sequência, os Gunners perderam três oportunidades com Martinelli sendo acionado na área e batendo para grande defesa de Courtois, enquanto Merino aproveitou dois rebotes, mas parou em Alaba e no goleiro belga. No entanto, os ingleses ampliaram o marcador em nova cobrança de falta de Rice no ângulo. E aos 30 minutos, Trossard foi acionado pelo lado esquerdo, encontrou Lewis-Skelly no meio, que tocou para Merino bater de primeira e no cantinho para fazer 3 a 0 para os mandantes. Nos acréscimos, Camavinga ainda foi expulso após receber o segundo cartão amarelo e desfalca o Real Madrid no duelo de volta.

O que vem por aí para Arsenal e Real Madrid?

No sábado (12), o Arsenal encara o Brentford, pela 32ª rodada da Premier League, enquanto o Real Madrid visita o Alavés no domingo (13), pela 31ª rodada da La Liga. Arsenal e Real Madrid voltam a se enfrentar pela Champions League na quarta-feira (16), no Santiago Bernabéu.

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 3 x 0 Real Madrid - Champions League

Quartas de final (Ida)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 8 de abril de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

🥅 Gols: Rice, 12'/2ºT (1-0), Rice, 25'/2ºT (2-0), Merino, 30'/2ºT (3-0)

🟨 Cartão amarelo: Partey (ARS)

🟥 Cartão vermelho: Camavinga (RMA)

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber (White), Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice (Tierney) e Odegaard; Saka (Trossard), Merino e Martinelli.

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Alaba (Fran García); Modric (Lucas Vásquez), Camavinga e Bellingham; Vini Jr, Mbappé e Rodrygo (Brahim Díaz).