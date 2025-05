Tottenham bate o Manchester United, sai do jejum e conquista a Europa League

Depois de 17 anos, o torcedor do Tottenham finalmente pode gritar "É campeão!". Nesta quarta-feira (21), o time londrino venceu o Manchester United por 1 a 0 e foi campeão da Europa League. O jogo foi realizado no Estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha), e teve gol de Johnson. O último título do Tottenham havia sido em 2008, na Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea. Já o United concretiza uma de suas piores temporadas na história do clube.

O Manchester United termina a temporada sem títulos e na décima sétima colocação da Premier League. No momento, a equipe soma 39 pontos em 37 rodadas. Já o Tottenham se classificou para a próxima temporada da Champions League.

Como foi o jogo entre Tottenham e Manchester United?

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes se estudando e chegando aos poucos ao campo de ataque. Aos 10', o Tottenham assustou com a infiltração de Johnson dentro da área, mas a defesa do United se saiu bem. Aos 16', veio a resposta do Manchester United. Diallo se livrou da marcação dentro da área e finalizou com muito perigo para quase abrir o marcador. Aos 39', Diallo, novamente, finalizou pela direita, para a defesa de Vicario. Aos 41', o Tottenham abriu o placar com Johnson em um bate e rebate dentro da área após cruzamento vindo da esquerda de Sarr.

Richarlison comemora gol da equipe do Tottenham contra o Manchester United (Foto: Josep Lago/AFP)

O jogo voltou do intervalo com o Manchester United com mais posse de bola no campo de ataque. Aos 13' da segunda etapa, Bruno Fernandes levantou a bola na área em cobrança de falta e levou perigo ao gol do Tottenham, com a bola ficando viva perto do gol. Aos 22', Vicario falhou feio em bola levantada na área e Hojlund quase marcou de cabeça, mas Van de Ven salvou o Tottenham em cima da linha de forma sensacional.

Chegando aos 30 minutos do segundo tempo, Garnacho, que entrou no segundo tempo, finalizou pelo lado esquerdo e exigiu bela defesa do goleiro do Tottenham - quase o empate. O United não conseguia penetrar a defesa bem postada do Tottenham, e ficou circulando a bola sem objetividade pelo campo de ataque. No último minuto, o United pediu um pênalti após confusão dentro da área. No lance seguinte, Vicario fez milagre e salvou o Tottenham após cabeceio de Luke Shaw. No último lance da partida, Casemiro ainda deu um voleio e quase empatou a partida, mas a bola foi para fora.

O que vem por aí?

O Tottenham volta a campo para receber o Brighton no domingo (25), às 12h (de Brasília), em partida válida pela última rodada da Premier League. O time não pode mais ser rebaixado e, com o título, está garantido na próxima Champions League. Por outro lado, o Manchester United recebe o Aston Villa no mesmo horário para cumprir tabela em uma das piores temporadas de sua história.

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham 1x0 Manchester United

Final - Europa League

📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio San Mamés, em Bilbao (ESP)

🥅 Gols: Johnson (TOT- 41' 1ºT);

🟨 Cartões amarelos: Amad Diallo (MUN), Van de Ven (TOT), Richarlison (TOT), Bissouma (TOT), Maguire (MUN), Zirkzee (MUN)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

⚪ TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Udogie (spence); Sarr (Gray), Bissouma e Bentancur; Johnson (Danso), Solanke e Richarlison (Son).

🔴 MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

Onana; Maguire, Yoro e Luke Shaw; Mazraoui (Dalot), Mount (Garnacho), Casemiro e Dorgu (Mainoo); Bruno Fernandes, Amad Diallo e Hojlund (Zirkzee).

