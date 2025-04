Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu a história escrita em um palco que, como seu apelido diz, é um "teatro dos sonhos". O Manchester United conquistou uma classificação inesquecível na Europa League diante do Lyon, clube de John Textor, em vitória por 5 a 4 com direito a cinco gols na prorrogação e uma virada eletrizante.

Depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal - mesmo placar da ida -, os franceses abriram dois gols de diferença no tempo extra. Porém, em sete minutos, os Red Devils balançaram as redes três vezes, sendo o gol da vitória já nos acréscimos, e de um herói improvável: Harry Maguire, o zagueiro tantas vezes criticado.

Agora, os ingleses, comandados por Rúben Amorim, enfrentam o Athletic Bilbao de Ernesto Valverde em busca de um lugar na decisão. Os bascos eliminaram o Rangers após vitória por 2 a 0 no San Mamés, simultânea ao confronto no Old Trafford.

👀 COMO FOI O JOGO?

Mesmo entrando em campo sob ampla pressão, o United deu o primeiro golpe com apenas dez minutos de jogo. Bruno Fernandes, lançado pela direita, serviu Garnacho na área; o argentino antecipou a marcação dupla com inteligência e cruzou rasteiro, na marca do pênalti, para Manuel Ugarte, que aproveitou o espaço deixado por Hojlund para completar para o fundo das redes, sem chance para Lucas Perri. Logo depois, Casemiro se beneficiou de erro em saída dos franceses e bateu de chapa, obrigando Perri a uma grande intervenção.

A resposta do Lyon veio em grande jogada individual de Cherki, que costurou toda a defesa do United e bateu com o pé esquerdo, mas parou em um movimento rápido de Onana no canto direito. Bruno Fernandes voltou a aparecer duas vezes: primeiro, em transição pelo alto, finalizou sem deixar cair e fez o travessão balançar na Inglaterra; depois, em chute com a parte externa do pé, assustou os franceses. O bom desempenho ainda rendeu aos Red Devils o segundo. Em outra bola viajada, Dalot brigou pelo espaço com Tagliafico, que caiu e, do chão, viu o lateral português bater cruzado para ampliar a vantagem.

No segundo tempo, o United encontrou muitos espaços em um Lyon escancarado no campo de ataque. Garnacho e Dorgu perderam grandes chances em saídas rápidas; do outro lado, Onana operou um milagre em finalização de Tolisso. A reação dos Leões começou aos 25': em bola espirrada após falta, Niakhaté cabeceou para o meio da área, Lacazette raspou e Tolisso invadiu para testar no meio da defesa, devolvendo a emoção ao confronto.

Os ingleses ficaram contra as cordas, e o empate não demorou a acontecer. Seis minutos depois, Fofana, fresco na partida, fez jogada pela direita e cruzou na segunda trave. Maitland-Niles tentou emendar, mas pegou errado na bola; atento, Tagliafico se esticou e completou na direção da baliza; Onana se esticou para defender, e Lacazette até completou para o gol, mas a finalização do argentino já havia ultrapassado a linha.

O que parecia um momento do Lyon se transformou em clima para os donos da casa. Tagliafico perdeu a bola na defesa, e Tolisso, na passada, derrubou Leny Yoro, recebendo o segundo cartão amarelo e indo mais cedo para o chuveiro. Ainda assim, os heptacampeões franceses viraram, já na prorrogação: Fofana tropeçou em arrancada, e a bola sobrou para Cherki, que levou para a canhota e bateu cruzado, sem chances para Onana, que só observou.

Bruno Fernandes bate de pênalti para fazer um dos gols da remontada do Manchester United sobre o Lyon na Europa League (Foto: Oli Scarff / AFP)

Na segunda metade do tempo extra, Yoro derrubou Fofana na área, em grande jogada do camisa 11. Lacazette, em cobrança perfeita, deslocou o goleiro camaronês, no que parecia ser o golpe de misericórdia. Mas o United, como uma fênix, mostrou a força de um clube gigante no jogo para iniciar uma remontada inacreditável: primeiro, em cobrança de pênalti, Casemiro foi chutado por Almada na área, e Bruno Fernandes converteu a batida aos 9'.

O primeiro gol dos britânicos mudou a atmosfera no Reino Unido. E aos exatos 15' do segundo tempo, Kobbie Mainoo recebeu de Casemiro e bateu com a chapa do pé direito, exalando categoria para empatar o confronto. Seis minutos antes, parecia irreal. E de repente, a história se tornou surreal: no lance seguinte, o volante brasileiro apareceu novamente e cruzou na segunda trave para Harry Maguire, que cabeceou cruzado e fez o Old Trafford explodir de alegria. Sob os olhos de Alex Ferguson. Em meio à crise, um alento ao torcedor. Um jogo para sempre.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United 5x4 Lyon

Jogo de volta - Quartas de final - Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

🕴️ Arbitragem: Sandro Schärer-SUI (árbitro); Stéphane De Almeida-SUI e Jonas Erni-SUI (auxiliares); Lionel Tschudi-SUI (quarto árbitro); Fedayi San-SUI e Christian Dingert-ALE (VAR)



🥅 Gols: Manuel Ugarte (MUN - 10' 1T); Diogo Dalot (MUN - 46' 1T); Corentin Tolisso (LYO - 25' 2T); Nicolás Tagliafico (LYO - 31' 2T); Rayan Cherki (LYO - 14' 1ET); Alexandre Lacazette (LYO - 4' 2ET); Bruno Fernandes (MUN - 9' 2ET); Kobbie Mainoo (MUN - 15' 2ET); Harry Maguire (MUN - 16' 2ET)

🟨 Cartões amarelos: Alejandro Garnacho, Harry Maguire e Leny Yoro (MUN); Jordan Veretout, Corentin Tolisso e Nicolás Tagliafico (LYO)

🟥 Cartões vermelhos: Corentin Tolisso (LYO)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴🟡 MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

André Onana; Diogo Dalot, Noussair Mazraoui (Luke Shaw), Harry Maguire, Leny Yoro e Patrick Dorgu (Harry Amass); Casemiro e Manuel Ugarte (Mason Mount); Bruno Fernandes; Alejandro Garnacho (Christian Eriksen) e Rasmus Hojlund (Kobbie Mainoo)



🔴🔵 LYON (Técnico: Paulo Fonseca)

Lucas Perri, Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté e Nicolás Tagliafico (Duje Caleta-Car); Paul Akouokou (Tanner Tessmann) e Jordan Veretout (Alexandre Lacazette); Corentin Tolisso e Thiago Almada; Rayan Cherki (Abner Vinícius) e Georges Mikautadze (Malick Fofana)