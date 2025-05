Henderson brilha, Crystal Palace vence Manchester City e conquista a Copa da Inglaterra

O Crystal Palace surpreendeu, derrotou o Manchester City por 1 a 0 e conquistou o título da Copa da Inglaterra, neste sábado (17). Na etapa inicial, Eze marcou o único gol da equipe londrina, embora o goleiro Dean Henderson tenha sido o protagonista da partida com cinco defesas difíceis.

No Wembley, a equipe de Oliver Glasner conquistou o título mais importante da história do clube, que já havia conquistado troféus de divisões inferiores. Por outro lado, o time de Guardiola passou em branco na temporada.

Como foi a partida entre Crystal Palace e Manchester City?

No minutos iniciais de jogo, o Manchester City dominou o confronto na posse de bola e com boas chances. Na primeira chegada, Haaland recebeu cruzamento e se esticou para finalizar no contrapé de Henderson, que fez grande defesa. Na sequência, Gvardiol aproveitou cruzamento e cabeceou para outra grande intervenção do goleiro adversário. Mas aos 15 minutos, o Palace saiu em rápido contra-ataque, Muñoz foi acionado pela direita e cruzou para Eze bater de primeira e estufar as redes. Na sequência, o colombiano chegou outra vez pela ala, encontrou Sarr na área, que chutou de primeira para defesa de Ortega.

Aos 35 minutos da primeira etapa, Marmoush teve a melhor oportunidade do Manchester City em cobrança de pênalti sofrido por Bernardo Silva. No entanto, o egípcio teve a cobrança defendida por Henderson. Na sequência, a equipe de Guardiola criou outra grande chance com Doku arrancando pelo lado esquerdo, entrando na área e batendo de perna direita para outro milagre do goleiro do Crystal Palace.

Na volta do intervalo, o Manchester City seguiu pressionando, mas as finalizações não encontraram o caminho da meta defendida por Henderson. Por outro lado, o Crystal Palace voltou a assustar aos 12 minutos com Muñoz estufando as redes mais uma vez para a equipe londrina, mas o gol foi anulado com o auxílio do VAR devido a marcação de impedimento de Sarr durante a jogada. Após o susto, o Manchester City voltou a pressionar e teve uma grande chance com Echeverri recebendo um lindo passe de De Bruyne na área e batendo para grande defesa de Henderson.

O que vem por aí para Crystal Palace e Manchester City?

Na terça-feira (20), o Manchester City recebe o Bournemouth, enquanto o Crystal Palace encara o Wolverhampton, pela 37ª rodada da Premier League, às 16h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Crystal Palace 1 x 0 Manchester City - Copa da Inglaterra

Final

🗓️ Data e horário: sábado, 17 de maio de 2025, às 14h30 (de Brasília).

📍 Local: Wembley, em Londres (ING).

🥅 Gols: Eze, 15'/1ºT (1-0)

🟨 Cartões amarelos: O'Reilly, Bernardo Silva, De Bruyne, Rúben Dias e Echeverri (MCI); Henderson (CRY)

CRYSTAL PALACE (Técnico: Oliver Glasner)

Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi (Lerma); Muñoz, Wharton (Hughes), Kamada e Mitchell; Sarr, Mateta (Nketiah) e Eze.

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ortega; Akanji, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Bernardo Silva (Gundogan), De Bruyne e Marmoush (Echeverri); Savinho (Foden), Haaland e Doku.