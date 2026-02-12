A gestora americana Apollo Global Management anunciou que pretende alocar cerca de US$ 6 bilhões em sua nova plataforma de investimentos voltada ao setor esportivo, a Apollo Sports Capital (ASC). A unidade foi lançada em setembro de 2025 e opera como uma holding de capital permanente, com foco em oportunidades de crédito e investimentos no ecossistema esportivo. São exemplos clubes, ligas, arenas, mídia e eventos.

Na conversão atual, o valor de investimento projetado equivale a R$ 31 bilhões. Desde a criação da de seu braço no esporte, a Apollo já realizou movimentos relevantes no mercado europeu: em novembro, a empresa adquiriu uma participação majoritária no Atlético de Madrid, em uma operação que avaliou o clube espanhol em aproximadamente US$ 3 bilhões. No mês seguinte, a gestora passou a deter uma participação minoritária no Wrexham, clube galês que pertence a dos astros de Hollywood. Um investimento após o outro, o grupo vai se inserindo no mercado.

A criação da Apollo Sports Capital representa a primeira alocação de capital permanente da gestora no setor esportivo. Até então, a empresa já mantinha exposição ao segmento por meio de investimentos pontuais.

- Além de alocar cerca de US$ 6 bilhões no fundo de capital esportivo, acredito que esse ecossistema irá gerar entre US$ 30 bilhões e US$ 50 bilhões em oportunidades de originação - projetou Marc Rowan, cofundador e CEO da Apollo.

Os números financeiros recentes da companhia ajudam a dimensionar a capacidade de investimento do grupo. No quarto trimestre do ano passado, a Apollo registrou receita de US$ 9,86 bilhões. Segundo a Sportico, a gestora ainda está em processo de captação de recursos para a ASC, e não está claro se a meta inicial do fundo será ampliada.

