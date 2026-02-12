Próxima Copa Africana de Nações pode ser adiada; entenda

A próxima edição da Copa Africana de Nações, prevista para ser disputada em 2027, pode ser adiada para 2028 devido a dúvidas sobre a capacidade de Quênia, Tanzânia e Uganda de sediar o torneio. A possível mudança será discutida pelo comitê executivo da Confederação Africana de Futebol (CAF) em reunião marcada para sexta-feira (13), em Dar es Salaam, e pode resultar no cancelamento de uma das próximas edições da principal competição do continente.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo informações do jornal "The Guardian", o presidente da CAF, Patrice Motsepe, anunciou em dezembro que a Copa Africana de Nações passaria a ser disputada a cada quatro anos a partir de 2028, e confirmou que a edição de 2027 seria realizada conjuntamente por Quênia, Tanzânia e Uganda. A edição seguinte, inicialmente prevista para 2029, seria antecipada para 2028.

continua após a publicidade

Apesar de manifestações de interesse de África do Sul e Botsuana para organizar conjuntamente o torneio de 2028, cresce a expectativa de que a edição de 2027 seja adiada por 12 meses. Integrantes do comitê executivo apontam preocupações com a infraestrutura dos três países e com a capacidade de receber um torneio com 24 seleções, distribuído por dez cidades.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Mudanças no calendário do futebol africano

Senegal bateu Marrocos com gol durante a prorrogação e foi campeã da Copa Africana de Nações (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

Caso o adiamento seja confirmado, a edição prevista para 2028 seria cancelada. A Etiópia havia sinalizado interesse em disputar a sede com a candidatura conjunta de África do Sul e Botsuana. A medida abriria espaço para a criação da primeira Liga das Nações Africana, planejada para 2029, que substituiria a Afcon bienal e o Chan como principal fonte de receitas da entidade.

Ainda de acordo com o periódico, a reunião também deve tratar da situação da Copa Africana de Nações Feminina, prevista para começar no próximo mês, diante da possibilidade de o Marrocos deixar de sediar o torneio. A África do Sul informou que está pronta para assumir a organização caso necessário, após os marroquinos indicarem que não poderiam sediar o torneio. Nem a federação marroquina, nem a CAF confirmaram mudança até o momento.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.