Nesta quarta-feira (5), o Liverpool venceu o PSG por 1 a 0, no Parc des Princes, em Paris, pelo jogo de ida das oitavas da Champions League. Apesar do amasso dos franceses durante 86 minutos, os Reds conseguiram arrancar os três pontos, com um gol de estrela, do garoto Elliott, e uma partidaça de Alisson. Com o resultado, a equipe de Slot leva uma vantagem de um gol para Anfield.

Primeiro tempo

Os mandantes amassaram o Liverpool na primeira etapa. Aos 15 minutos, Dembélé fez uma linda jogada pelo lado direito de ataque, cruzou rasteiro e João Neves chegou chutando, mas foi direto para fora. Quatro minutos depois, Kvaratskhelia recebeu a bola dentro da área e marcou um belo gol. No entanto, após a revisão do VAR, o impedimento foi marcado e o gol anulado. Kvaratskhelia e Barcola também tiveram outras boas chances, mas não acertaram o alvo. O time de Luis Enrique continuou pressionando. Já a equipe de Arne Slot apenas se defendeu na etapa inicial. O PSG finalizou 12 vezes, o Liverpool finalizou nenhuma. Alisson foi o destaque pelo lado vermelho, com alguns milagres na conta.

Segundo tempo

A segunda etapa foi um reflexo da primeira: domínio absoluto do PSG. A equipe francesa não tomou conhecimento dos Reds e fez parecer que o primeiro colocado da fase de liga da Champions era o próprio PSG. No entanto, o domínio da equipe da casa não se refletiu no placar, graças a um nome: Alisson. O goleiro brasileiro impediu não só a derrota do Liverpool, como um vexame histórico no Parc des Princes.

E aos 86 minutos, o futebol mostrou o motivo de ser o maior esporte do planeta. Elliot, que entrou no lugar de Salah - que fez um jogo apagado -, invadiu a área e em um lance de muita felicidade, abriu o placar, dando a vitória para o Liverpool.

O que vem pela frente?

PSG volta a campo no próximo sábado (8), contra o Rennes, no Roazhon Park, em Rennes. O duelo será realizado às 13h (de Brasília) e é válido pela 25ª rodada da Ligue 1. Por outro lado, o Liverpool enfrenta o Southampton, no próximo sábado (8), às 12h (de Brasília). O duelo é válido pela 28ª rodada da Premier League e será realizado em Anfield, na cidade de Liverpool.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 0 X 1 LIVERPOOL

JOGO DE IDA - OITAVAS - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Parc des Princes, em Paris, na França;

🥅 Gols: Elliott (86'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Marquinhos, Van Dijk

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

🔵 PSG (Técnico: Luis Henrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz (Zaïre-Emery), João Neves e João Neves; Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos), Barcola (Doué) e Dembelé.

🔴 LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch (Endo), MacAllister e Szoboszlai; Salah (Elliott), Díaz (Curtis Jones) e Jota (Darwin Núñez).