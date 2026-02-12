Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, é alvo de novo clube inglês

O Nottingham Forest iniciou conversas com o técnico Vítor Pereira após demitir Sean Dyche, que deixou o cargo depois do empate sem gols com o Wolverhampton, na quarta-feira (11). Segundo informação do jornal inglês "The Athletic", o português, que comandou Corinthians, Flamengo e o próprio Wolves, foi identificado como um dos principais candidatos ao cargo, e as negociações estão em andamento. O clube não tem pressa para anunciar um novo treinador, já que só volta a campo no dia 19 de fevereiro.

A saída de Dyche marca a terceira troca de comando do Forest na temporada, após as demissões de Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou. O clube inglês ocupa a 17ª posição na Premier League, com três pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento, e venceu apenas três das últimas 13 partidas em todas as competições.

Vítor Pereira está sem clube desde que foi demitido pelo Wolverhampton, em novembro do ano passado, após não vencer nenhum dos dez primeiros jogos da atual edição da Premier League. Apesar disso, o treinador foi creditado por ter evitado o rebaixamento dos Lobos na temporada anterior, quando assumiu o comando em dezembro de 2024 e conduziu o time a uma recuperação que resultou em permanência na elite e campanha de meio de tabela.

O técnico português também tem histórico de trabalho com Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest, durante passagem pelo Olympiacos na temporada 2014/15. No clube grego, que também pertencente a Marinakis, Vítor Pereira conquistou o Campeonato Grego e a Copa da Grécia.

Vítor Pereira observa jogo entre Wolverhampton e Bournemouth, pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

Passagem de Sean Dyche no Nottingham Forest

Sean Dyche assumiu o Forest em outubro, substituindo Postecoglou, que comandou a equipe em oito jogos sem vitórias. O australiano havia sido contratado após a saída de Nuno, demitido em 8 de setembro, menos de um mês após o início da temporada. Nuno levou o clube ao sétimo lugar na campanha 2024-25 e à classificação para competições europeias, mas afirmou, em agosto, que sua relação com Marinakis havia se alterado.

Em situação semelhante à de grandes clubes do Brasil, o Forest acumula três demissões de treinadores nesta temporada. Antes de Dyche, o português Nuno Espírito Santo e o grego-australiano Ange Postecoglou também passaram pelo cargo. O último a deixar a função tornou-se o oitavo técnico demitido entre os clubes da Premier League em 2025/26. Abaixo, confira a lista completa:

Nottingham Forest — Nuno Espírito Santo (setembro de 2025) West Ham — Graham Potter (setembro de 2025) Nottingham Forest — Ange Postecoglou (outubro de 2025) Wolverhampton — Vítor Pereira (novembro de 2025) Manchester United — Ruben Amorim (janeiro de 2026) Chelsea — Enzo Maresca (janeiro de 2026) Tottenham — Thomas Frank (fevereiro de 2026) Nottingham Forest — Sean Dyche (fevereiro de 2026)

Antes de optar por Dyche, o Forest chegou a manter contatos com Roberto Mancini e avaliou uma abordagem por Marco Silva. Em sua estreia, comandou a vitória por 2 a 0 sobre o Porto na Europa League e levou o time ao 12º lugar na fase de liga da competição. No entanto, venceu apenas seis dos 18 jogos na Premier League e foi eliminado na terceira fase da Copa da Inglaterra pelo Wrexham, da Championship, nos pênaltis.

