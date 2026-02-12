Destaque no Lyon, Endrick vira tema musical na França: 'Vencer ou Morrer'
Atacante brasileiro inspira artistas locais e vira animação de super-herói
Destaque no Lyon desde que chegou, Endrick teve impacto imediato não apenas no futebol, como também na cultura francesa. O brasileiro se tornou tema de música do artista francês Drilltoon, que lançou a faixa "Vencer ou Morrer", inteiramente dedicada ao atacante e que está disponível em plataformas de streaming e nas redes sociais.
A música recém-lançada aborda sobre o início da trajetória da joia no Palmeiras, a ida para o Real Madrid, e agora o destaque impacto no Lyon. Com animações exclusivas do atleta, a produção foi publicada no TikTok, Instagram e YouTube do perfil oficial do artista, que também já lançou faixas musicais para outros jogadores, como Didier Drogba, Paul Pogba e Vini Jr.
O movimento da cultura pop em volta de Endrick também foi abraçado oficialmente pela Sportynet, que tem os direitos de transmissão da Copa da França. O canal de streaming passou a anunciar os jogos do torneio com animações dedicadas ao jogador como um "super-herói".
No Lyon, Endrick cativa torcedores e vive grande fase
O fenômeno se repete na audiência brasileira. A partida contra o Brest, por exemplo, ultrapassou a marca de 200 mil espectadores simultâneos na CazéTV, superando a média de audiência do PSG na Ligue 1 dentro da plataforma. O dado confirma que Endrick é, hoje, o principal motor de interesse do futebol francês para o público brasileiro em ano de Copa do Mundo.
Cumprindo a suspensão após expulsão na partida contra o Nantes, Endrick voltará a atuar pelo Lyon na partida contra o Strasbourg, no dia 22 de fevereiro, às 16h45 (de Brasília), pelo Campeonato Francês. O cartão vermelho foi revogado pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) e reclassificada como segundo cartão amarelo, o que reduz a punição para apenas um jogo de suspensão.
