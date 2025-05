Um jogo que vai entrar para a história. Na semifinal com mais gols da Champions League no século, a Inter de Milão venceu o Barcelona por 4 a 3 na prorrogação e se classificou à final da competição. Em jogo realizado nesta terça-feira (6), no Giuseppe Meazza, na Itália, os gols foram marcados por Calhanoglu, Lautaro Martínez, Acerbi e Frattesi, para os italianos, e Eric García, Dani Olmo e Raphinha, para os visitantes. O brasileiro se tornou o jogador com mais participações em gols em uma edição de Champions.

Lautaro Martínez, por sua vez, era dúvida até os instantes finais por conta de uma lesão na coxa esquerda, mas foi titular, fez um gol e ainda sofreu o pênalti para a Inter de Milão. Já Sommer, goleiro da Inter, foi um dos nomes da partida. O suíço fez, no mínimo, três milagres para salvar os italianos e levar emoção à partida.

A Inter de Milão agora espera o vencedor de PSG x Arsenal, que acontece nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), em Paris, para saber seu adversário na grande final da Champions League.

Como foi o jogo entre Inter de Milão e Barcelona?

Primeiro tempo

A partida começou com o Barcelona propondo jogo. Desde o início, Lamine Yamal dava trabalho para a defesa da Inter de Milão pelo lado direito de ataque do Barcelona. O jovem de 17 anos fez Inzaghi colar Dimarco na sua marcação. Aos 14', Yamal cortou para dentro e finalizou na mão de Sommer. Nessa altura, o Barcelona tinha mais de 60% de posse de bola.

Foi a Inter, contudo, quem abriu o placar. Aos 21', Dimarcou roubou a bola e achou Dumfries livre de marcação. O holandês, cara a cara com o goleiro, preferiu servir Lautaro Martínez, que colocou a bola no fundo das redes e abriu o marcador para a Inter de Milão. Após o gol, os italianos se retraíram, esperando o Barcelona para sair no contra-ataque. Aos 35', Yamal saiu na cara do gol após belo passe de Dani Olmo, mas preferiu passar a bola em vez de finalizar, e acabou errando a ação.

Lautaro comemora gol pela Inter de Milão contra o Barcelona (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Aos 37', foi a vez dos mandantes assustarem. Mkhitaryan acertou um belo chute de fora da área e mandou a bola ao lado do gol de Szczesny. Logo na sequência, Calhanoglu teve a chance de ampliar o marcador, mas chutou para fora de dentro da área de perna esquerda. Aos 43', pênalti para a Inter. Lautaro Martínez invadiu a área e foi derrubado por Cubarsí. Calhanoglu foi para a bola e deslocou o goleiro para ampliar. 2 a 0 para os italianos.

Segundo tempo

O jogo voltou do intervalo com a mesma pegada da primeira etapa: os mandantes se defendendo e contra-atacando. Aos 6' do segundo tempo, Acerbi chegou a marcar, mas estava impedido. Aos 8', Eric García diminiu para o Barcelona após cruzamento da esquerda vindo de Gerard Martín. O defensor acertou um belo chute de perna direita e colocou a bola na gaveta de primeira. O Barcelona quase empatou no lance seguinte, após bela jogada construída por Pedri. Eric García saiu na cara do gol, mas Sommer fez um milagre para evitar o empate dos visitantes.

Raphinha comemora gol pelo Barcelona contra a Inter de Milão (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Aos 15' veio o empate dos Culés. Após mais um cruzamento de Gerard Martín, Dani Olmo apareceu sozinho e cabeceou para o fundo das redes. O Barcelona foi buscar o empate mais uma vez no confronto. A partir desse momento, foi ataque contra defesa. A Inter de Milão se perdeu no jogo, e os visitantes cresceram ainda mais. Aos 31', Yamal cortou para a esquerda e acertou um chutaço, mas Sommer fez mais uma grande defesa. Aos 41', Raphinha desempatou para o Barcelona. O brasileiro recebeu pela esquerda e tentou duas vezes para vencer o goleiro da Inter. Nos acréscimos, contudo, a Inter chegou ao empate com Acerbi, completando cruzamento pela direita. No último lance, Yamal ainda teve a chance cara a cara para fazer o gol, mas Sommer defendeu. Um empate em um jogo histórico.

Prorrogação

Com as equipes cansadas, a Inter de Milão chegou à virada com Frattesi, aos 9' da prorrogação. Após bela jogada de Thuram pelo lado direito, o francês acha Taremi dentro da área, que faz o pivô para a chegada do volante que entrou no decorrer da partida virar mais uma vez o confronto.

Na segunda etapa da prorrogação, Frattesi ainda teve a chance de ampliar o marcador, mas Szczesny fez bela defesa e evitou o gol da Inter. Aos 24' da etapa extra, Yamal quase empatou o jogo, mas Sommer fez mais um milagre: impressionante.

O que vem por aí para Inter de Milão e Barcelona?

Neste domingo (11), a Inter de Milão volta a campo para visitar o Torino, às 13h (de Brasília), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. O time perdeu a liderança da liga para o Napoli, e precisa secar o rival para recuperar a posição. Por outro lado, o Barcelona recebe o Real Madrid pela 35ª rodada de La Liga, também no domingo (11), às 11h15 (de Brasília), em busca de se aproximar do título espanhol.

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão 4x3 Barcelona

Semifinal - Champions League

📆 Data e horário: Terça-feira, 6 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

🥅 Gols: Lautaro Martínez (INT - 21' 1ºT); Calhanoglu (INT - 45' 1ºT); Eric García (BAR - 8' 2ºT); Dani Olmo (BAR - 15' 2ºT); Raphinha (BAR - 41' 2ºT); Acerbi (INT - 47' 2ºT); Frattesi (INT - 9' 1ºT P)

🟨 Cartões amarelos: Calhanoglu (INT), Iñigo Martínez (BAR), Mkhitaryan (INT), Acerbi (INT), Pau Victor (BAR), Carlos Augusto (INT), Bastoni (INT)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔵⚫ INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Yann Sommer; Yann Bisseck (Darmian), Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries (De Vrij), Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu (Zielinski), Henrikh Mkhitaryan (Frattesi), Federico Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro Martínez (Taremi) e Marcus Thuram

🔵🔴 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczesny; Eric García (Fort), Pau Cubarsí, Iñigo Martínez (Araújo) e Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri (Gavi) e Dani Olmo (Fermín López); Lamine Yamal, Raphinha e Ferrán Torres (Lewandowski)