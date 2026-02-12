Horas depois de ter o nome confirmado por Arthur Elias na lista da Seleção Feminina para os amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México, Lauren volta as atenções para outro desafio na temporada. A zagueira do Atlético de Madrid entra em campo nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), para enfrentar o Manchester United pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League Feminina.

Titular na equipe espanhola e com sequência importante em 2025/26, a defensora destacou o tamanho do confronto e a exigência que a competição impõe.

— É um jogo de playoff de Champions, um jogo muito duro, vamos competir muito para sair com um bom resultado. Temos muitos jogos em sequência e pouquíssimo tempo para a preparação, então estamos focando nos pontos chaves para ter um ótimo desempenho — disse Lauren.

O Atlético chega ao mata-mata após campanha que garantiu vaga nos playoffs, enquanto o United também avançou entre os classificados. Para Lauren, a atmosfera de Champions muda o cenário.

— Os jogos de Champions são diferentes, são sempre muito difíceis e bastante disputados. Enfrentar grandes adversários e poder jogar em casa, com a nossa torcida, é sempre bom. Vamos fazer de tudo para aproveitar esse momento ao lados deles e buscar a vitória nesse primeiro confronto — analisou a brasileira. No Brasil, o jogo conta com transmissão da ESPN.

Lauren se prepara para voltar à Seleção Brasileira

Aos 23 anos, a zagueira vive fase consolidada na Europa. Na atual temporada, soma 26 partidas pelo Atlético de Madrid, com dois gols e uma assistência, além de números expressivos em passes e ações defensivas na competição continental. Com 29 jogos pela Seleção principal no currículo, Lauren mantém regularidade no exterior e segue como peça observada de perto pela comissão técnica brasileira.

Entre Champions e Data Fifa, a defensora encara uma sequência intensa nas próximas semanas. Primeiro, a missão é sair na frente no duelo contra o Manchester United. Depois, vestir novamente a camisa amarelinha nos compromissos de fevereiro e março.

