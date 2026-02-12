Raphinha fora? Veja escalações de Atlético de Madrid e Barcelona
Ambos se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Rei
- Matéria
- Mais Notícias
Atlético de Madrid e Barcelona divulgaram as escalações para o duelo desta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. Do lado colchonero, Pablo Barrios não foi relacionado devido a uma lesão na coxa, enquanto os Culés têm Pedri, Raphinha e Andreas Christensen como desfalques.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Sorteio da Uefa divulga grupos da Nations League 2026/27; veja
Futebol Internacional12/02/2026
- Futebol Feminino
Lauren, do Atlético de Madrid, vê jogo duro com o United na Champions Feminina
Futebol Feminino12/02/2026
- Futebol Internacional
Destaque no Lyon, Endrick vira tema musical na França: ‘Vencer ou Morrer’
Futebol Internacional12/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Veja as escalações de Atlético de Madrid x Barcelona
Titulares: Musso; Molina, Marc Pubill, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke e Antoine Griezmann; Julián Álvarez e Lookman.
Reservas: Oblak, Esquivel, Giménez, Lenglet, Le Normand, Mendoza, Álex Baena, Obed Vargas, Nico, Sorloth e Thiago Almada.
Titulares: Joan García; Jules Koundé, Cubarsí, Eric Garcia e Alejandro Baldé; Frenkie de Jong, Fermín López e Casadó; Lamine Yamal, Ferran Torres e Dani Olmo.
Reservas: João Cancelo, Ronald Araujo, Lewandowski, Gerard Martin, Rooney, Bernal, Szczesny, Jofre, Tommy, Juan e Kochen.
O Atlético de Madrid não atravessa seu melhor momento na temporada, alternando vitórias e derrotas com frequência. Na última rodada de La Liga, a equipe de Diego Simeone acabou sendo derrotada pelo Real Betis por 1 a 0. Agora, o time colchonero tem o privilégio de iniciar a semifinal jogando em casa. Uma vitória neste primeiro confronto pode ser determinante, já que permitiria ir ao Camp Nou com vantagem no placar e a possibilidade de administrar o resultado no jogo de volta.
O momento do Barcelona é positivo, e a equipe atravessa uma boa sequência sem derrotas. O time tem apresentado um futebol ofensivo bem estruturado. Defensivamente, também mostra solidez, embora tenha sofrido ao menos um gol em cada um dos últimos quatro jogos disputados. O Barça inicia a semifinal jogando fora de casa e sabe que um bom resultado como visitante pode ser decisivo para levar a decisão com vantagem ao seu estádio.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias